Le plus beau cadeau de NoÃ«l souhaitÃ© pour un ancien Estacades

ENTREVUE. Ce n’est pas une surprise! En période de reconstruction, le gardien Mikhail Denisov devait être échangé et Lucas Fitzpatrick devait devenir le gardien #1 des Cataractes de Shawinigan. Et pour l’épauler? Le directeur général Martin Mondou a exaucé le vœu de l’ancien Estacades Mathieu Bellemare, soit celui de se rapprocher de la maison. Un beau cadeau de Noël, n’est-ce pas?

Voilà une transaction qui a procuré un bonheur fou du côté des parents.

«Je vais parler pour moi, mais également pour son père, et vous dire que nous ne sommes pas heureux que Mathieu revienne, mais bien extrêmement heureux», confie Linda Marchand, mère du Shawiniganais.

«Lorsqu’on a appris la nouvelle, ce fut de grandes émotions. Il ne peut pas y avoir des meilleurs parents pour suivre son enfant. Nous avons consacré beaucoup d’heures pour aller le voir à Gatineau. Maintenant, il ne peut pas être plus près! Il se retrouve à trois lumières de chez nous.»

En début de saison, Mathieu Bellemare avait demandé à la direction de l’échanger dans la région mauricienne, entre autres pour se rapprocher de son paternel. Vœu qui n’avait pu être exaucé à ce moment-là.

«La direction avait essayé de m’échanger en début de saison, mais ce n’était pas possible. Ça ne me dérangeait pas de retourner à Gatineau non plus. La transaction est arrivée en surprise! Sur les réseaux sociaux, je voyais des rumeurs avec Québec et Drummondville, mais rien sur Shawinigan», témoigne-t-il.

«On entend beaucoup parler dans les médias depuis l’échange, mais sachez que Mario (Bellemare, père) va très bien. Nous avons vécu des bouts plus difficiles cet été avec le cancer, mais il est rétabli maintenant», commente pour sa part Mme Marchand.

Âgé de 19 ans, Bellemare pourrait disputer une saison et demie avec les jeunes Cataractes avant de voir son stage chez les juniors prendre fin.

«C’est un gros défi qui m’attend. Je me donne comme mission de donner une chance à mon équipe de faire les séries éliminatoires. Le classement est tellement serré que si on réussit à connaître du succès dès début janvier, il n’y a rien d’impossible par la suite. Surtout cette année où les équipes se ressemblent énormément», explique-t-il.

«C’est certain que je veux jouer un rôle de leader. C’est une équipe avec beaucoup de recrues et ça fait quelques années que je suis là. Même chose du côté de Lucas Fitzpatrick. Je sais qu’il va me regarder et je veux être un bon exemple, sur la glace et hors glace.»

Au moment de la transaction, le cerbère occupait le 7e rang du Circuit Courteau pour le pourcentage d’arrêt avec .908. Il pointait également au 9e rang pour la moyenne de buts alloués par match avec 2,79.

Il conservera de bons souvenirs de son passage à Gatineau. «Je n’oublierai pas le «Vieux Bob» (Centre Robert-Guertin) et l’ambiance là-bas. J’ai développé un tel lien d’amitié cette année avec le gardien Tristan Bérubé. Je vais me souvenir de mon année de 17 ans, car nous étions très forts défensivement. Je n’oublierai pas certainement pas la fois où j’ai marqué un but aussi», conclut-il.

Bellemare avait amorcé sa carrière à Shawinigan, lui qui avait été repêché au 3e tour, 47e joueur au total.