PLQ: 400 millions de plus par an pour améliorer les écoles

Crédit photo : Photo Pier-Olivier Gagnon

ÉLECTIONS. De passage à Yamachiche, mardi, le premier ministre et chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Philippe Couillard, a présenté un nouvel engagement en matière d’éducation, notamment pour améliorer les infrastructures scolaires de la province.

Le PLQ s’engage à moderniser les écoles afin d’offrir un milieu de vie stimulant aux élèves tout en favorisant les saines habitudes de vie. Dans un second mandat d’un gouvernement libéral, Philippe Couillard et son parti s’engagent à éliminer toutes les écoles vétustes du Québec, d’ici 2030, en poursuivant le grand chantier de rénovation des écoles amorcé au printemps 2016.

Les libéraux souhaitent également faire de tous les projets d’agrandissement ou de construction d’écoles des Lab-Écoles. Ce nouveau concept, mis en place l’an dernier par le chef Ricardo Larrivée, l’architecte Pierre Thibault et l’athlète Pierre Lavoie, consiste à créer des écoles du futur.

De plus, M. Couillard a indiqué vouloir accélérer l’arrivée de la technologie dans les salles de classe.

La formation politique propose aussi trois autres mesures dans son engagement pour stimuler l’activité physique chez les élèves. D’abord, le PLQ prévoit abolir les examens en éducation physique au primaire pour «transmettre à tous les jeunes le goût de bouger».

En conférence de presse, le premier ministre a indiqué que toutes les écoles primaires du Québec disposeront, d’ici 4 ans, d’un gymnase. La dernière mesure vise l’implantation d’une période d’une heure par jour réservée à l’activité physique dans toutes les écoles du Québec.

«L’école est un milieu de vie. Il doit être stimulant, attrayant et moderne pour assurer la réussite éducative de tous. C’est pourquoi nous éliminerons les immeubles vétustes et doterons le Québec d’écoles du XXIe siècle. Nous souhaitons avoir les plus belles écoles et le meilleur système d’éducation au monde», commente Philippe Couillard.

Pour réaliser cet engagement et les six mesures spécifiques, le PLQ désire ajouter ​400 M$ par année, soit un total de 4 G$ sur 10 ans, pour la rénovation, l’agrandissement et la construction d’écoles. Ces investissements supplémentaires seront priorisés dans la bonification totale de 10 G$ sur 10 ans du Plan québécois des infrastructures (PQI).