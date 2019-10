Pleins feux sur le Gala de musique autochtone Teweikan

Le 3e Gala de musique autochtone Teweikan présenté par la Société de communication Atikamekw-Montagnais (SOCAM) s’est déroulé ce mercredi soir à la salle J.-Antonio-Thompson de Trois-Rivières.

Dix prix ont été remis au cours de cette soirée, dédiée à la créativité et à l’excellence des artistes et groupes musicaux issus des Premières Nations et des Inuits du Québec-Labrador.

Au cours du gala, Philippe McKenzie, auteur-compositeur-interprète considéré comme le pionnier des musiques populaires en langue innu-aimun, s’est vu remettre le Prix Teweikan Hommage et Reconnaissance des mains du représentant de Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam, le conseiller Jonathan St-Onge.

«Le choix de M. McKenzie pour l’obtention du Prix Teweikan Hommage et Reconnaissance s’est imposé de lui-même en raison de son immense contribution à l’essor de la chanson innue moderne lors des trois dernières décennies, souligne le directeur général de la SOCAM, Florent Bégin. Le comité organisateur désire également remercier le comité du jury du Gala formé de Dan Bigras et Sakay Ottawa ainsi que sa présidente, Sylvie Bernard, une artiste abénaquise originaire de Wôlinak qui profite de chaque tribune pour faire rayonner sa région.»

Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw et président d’honneur de l’événement, tient à souligner la qualité des prestations qui ont été offertes lors du gala. «Cette soirée est à l’image de nos communautés autochtones: animée, créative et haute en couleur. Je suis fier de présenter un événement qui réunit les plus grands talents de la musique autochtone sur une même scène », souligne M. Awashish.

Le conseiller Jonathan St-Onge, de Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam, a annoncé que le prochain Gala de musique autochtone Teweikan aura lieu en octobre 2021 à Uashat Mak Mani-Utenam, près de la ville de Sept-Îles.

Les lauréats

Artiste ou groupe s’exprimant dans une langue autochtone

o Florent Vollant

Artiste ou groupe de musique d’expression moderne

o Violent Ground

Artiste ou groupe de style Country

o Innutin

Artiste ou groupe de style Folk

o Elisapie

Artiste ou groupe de style Blues et/ou Rock

o Matiu

Artiste ou groupe de la relève

o Violent Ground

Meilleur album

o Violent Ground

Meilleur spectacle (vote du public)

o Matiu

Prix Coup de coeur du jury (ex-aequo)

o Régis Niquay

o Wasimia Flamand-Charland

Prix Teweikan Hommage et Reconnaissance

o Philippe Mckenzie