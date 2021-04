L’Italie, avec sa culture riche et ancestrale, offre d’innombrables recettes culinaires traditionnelles. En effet, une multitude de délicieux plats italiens populaires n’attendent que vous les découvriez. Ces plats traditionnels sont profondément enracinés dans la culture italienne, et les recettes sont souvent transmises de génération en génération.

La cuisine italienne est plus que de la pizza et des spaghettis à la sauce tomate. Il existe une large gamme de recettes faites généralement d’ingrédients simples et de la plus grande fraicheur, allant de plats à base de légumes jusqu’aux plats de viande, sans oublier les fameuses pastas. Pour vous inciter à en apprendre plus sur cette cuisine méditerranéenne, voici quelques plats italiens typiques que vous voudrez découvrir.

Aubergine alla parmigiana

Normalement servie en entrée, l’aubergine alla parmigiana est une savoureuse façon de profiter de ce beau légume. Cette recette simple à réaliser ne demande que des produits frais et de qualité, comme le demande souvent la cuisine italienne. De belles aubergines, un coulis de tomates de bonne qualité, de la mozzarella et du parmesan sont au cœur de ce plat réconfortant. Une fois les tranches d’aubergines dégorgées et frites, selon la version napolitaine, on étale un peu de coulis de tomates au fond du plat, on y ajoute un étage d’aubergine, encore un peu de sauce, et pour finir, les fromages. On enfourne ensuite durant quelques minutes, jusqu’à ce que la mozzarella soit fondue et légèrement dorée.

Spaghetti à la carbonara

Tout bon repas italien comporte un plat de pâtes, le plus souvent servi après l’entrée, et avant le plat de viande. Pour bien des recettes de pasta, on se contentera encore de quelques ingrédients bien frais. C’est le cas du spaghetti à la carbonara, qui ne combine que peu d’ingrédients mais qui apporteront un maximum de saveur. Des œufs, du fromage pecorino ou parmigiano reggiano, du guanciale ou de la pancetta, un soupçon d’eau de cuisson des pâtes pour plus d’onctuosité, du sel et du poivre du moulin et c’est tout. Et surtout, on n’y ajoute pas de crème! Enfin, on enrobe bien les pâtes cuites al dente de la sauce carbonara avant de servir.

Osso buco à la milanaise

Existe-t-il quelque chose de plus réconfortant qu’un bon plat mijoté? La cuisine italienne nous offre un de ces plats cuit longuement aux saveurs envoûtantes, l’osso buco à la milanaise. Comme son nom l’indique, cette recette nous provient de la ville de Milan. L’osso buco est fait avec des tranches de rouelle de jarret de veau, qui contient un os creux et de la moelle. La viande est cuite à feu doux dans un bouillon de viande, avec de l’oignon ainsi qu’un peu de vin blanc, durant au moins une heure trente minutes. Pour les 5 dernières minutes de la cuisson, on y ajoute ensuite une gremolada, qui est un mélange de persil, d’ail et de zeste d’un demi-citron. Certains chefs ajouteront un coulis de tomates à la recette. Traditionnellement, l’osso buco est servi avec un risotto au safran ou une polenta grillée.