Planifier son projet de foyer extérieur

Alors que l’été est à nos portes, nous désirons tous profiter le plus possible de nos espaces extérieurs. L’installation d’un foyer extérieur permet non seulement de se réunir en famille ou entre amis, mais également de profiter plus longtemps de nos belles soirées de la période estivale. Pour créer un espace adapté à votre ménage, il est important de bien planifier les différentes étapes d’un projet de construction d’un foyer extérieur.

Inspirez-vous

Avant même de communiquer avec un entrepreneur, il est important de faire le tour des différentes options sur le marché. Vous pouvez visiter le site de différents fabricants pour analyser leurs modèles ou bien feuilleter des magazines de rénovations extérieures. Il est important de regarder tous les styles possibles pour trouver votre préféré. Les possibilités sont quasi infinies.

Déterminez vos besoins et préférences

Après avoir regardé les différents modèles disponibles dans votre région, vous devez vous questionner sur vos besoins et préférences. Voici quelques questions auxquelles vous devez absolument réfléchir :

Désirez-vous un design moderne ou champêtre?

Préférez-vous un feu central ou mural?

Quel est l’espace disponible pour installer le foyer?

Voulez-vous un foyer au bois, au propane ou au gaz naturel?

Le foyer sera-t-il connecté à un réseau ou une bombonne?

Combien de personnes voulez-vous recevoir autour du feu?

Quels sièges préférez-vous?

Etc.

Si vous ne réfléchissez pas un peu à ces questions, elles vous seront certainement demandées lorsque vous communiquerez avec une entreprise de votre région.

Visitez les fabricants de votre région

Lorsque vous visitez les locaux des différents fabricants, vous pouvez voir plus clairement les caractéristiques des différents modèles et matériaux disponibles. De plus, les employés de l’entreprise peuvent vous conseiller et vous expliquer les différentes options offertes pour votre terrain.

Il est important de visiter différents fabricants de votre ville pour comparer les prix, les matériaux, la qualité et les délais.

Choisissez l’option la plus avantageuse

Si vous ne désirez pas un foyer extérieur unique et entièrement personnalisé, il est normalement plus avantageux de choisir le fabricant qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Pour faire votre choix, vous devez prendre en considération la réputation de l’entreprise, ses réalisations, le prix des différentes options, les frais supplémentaires possibles et la qualité des matériaux.

Planifiez les travaux

Après avoir fait votre choix d’entrepreneur, vous devez préparer votre terrain pour les travaux. Il est important de retirer tous les débris qui pourraient nuire aux travaux. Pour s’assurer d’un projet rapide et efficace, l’espace de travail doit être dégagé et facile d’accès. Il est ainsi important de planifier un trajet que pourront emprunter les travailleurs. Cette préparation permet non seulement d’accélérer les travaux, mais également de préserver votre terrain.

L’installation d’un foyer extérieur est très excitante, mais il est important de prendre le temps de bien planifier le projet pour ne pas avoir de mauvaises surprises.