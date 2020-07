Planetree: pour se centrer sur la personne au CIUSSS MCQ

SANTÉ. Le conseil d’administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a donné son aval à l’adhésion à Planetree pour une approche centrée sur la personne.

«Cette approche cadre bien avec les valeurs humanistes de notre établissement où on veut innover, se rapprocher des gens et faire preuve de transparence», a indiqué le président-directeur général Carol Fillion.

Planetree, a-t-il expliqué, se veut une approche qui fournit un certain nombre d’indications. «Cela nous permettra de nous donner un plan d’action pour faire des pas supplémentaires afin d’améliorer la qualité de la présence au travail et le bien-être de nos employés, de même que la qualité de l’expérience usager», a-t-il souligné.

On réalisera un portrait de l’organisation en plus d’élaborer un plan d’action destiné à l’atteinte des objectifs qui auront été fixés. «Nous voulons être en mesure d’effectuer des pas supplémentaires pour améliorer le service dans la globalité de la prise en charge de la personne qui a des besoins. Dans notre plan d’action, le capital humain demeurera en tête des priorités. On veut continuer à avancer pour concrétiser l’expérience usager au sein de notre établissement. C’est ce que permettra Planetree», a exposé le PDG.

Carol Fillion s’est abstenu de dévoiler le coût de cette adhésion en raison des négociations qu’il allait mener, maintenant qu’il a reçu du conseil d’administration l’autorisation d’aller de l’avant.