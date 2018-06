Planet-Air Maintenance poursuit son expansion

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ÉCONOMIE. Le bâtiment qui accueillait l’école de pilotage Nadeau Air Service reprend vie et accueille aujourd’hui l’entreprise Planet-Air Maintenance, l’école de pilotage de Cargair et un centre de gréage et de réparation de parachutes.

Implantée à Trois-Rivières depuis plusieurs années avec l’école de parachutisme Adrénaline, l’équipe de promoteurs composée de Frédéric Baillargeon, Jean-Nicolas Lagacé, Gaétan Nadeau et Gregory Perrimond poursuit son expansion en proposant maintenant des services de maintenance pour la petite aviation.

«On a intégré Gaétan Nadeau dans l’entreprise en 2007, dans l’apogée de l’utilisation du hangar par la famille Nadeau. Ce n’était pas en lien pour se retrouver ici. Dans les circonstances, le bâtiment était libre. De repartir ça avec Gaétan Nadeau et de faire vivre le hangar à pleine capacité, c’est super le fun», souligne Jean-Nicolas Lagacé, président-directeur général de Planet-Air Maintenance.

L’entretien d’aéronefs à petite turbine est un créneau très peu développé au Québec. L’entreprise est la seule à Trois-Rivières à détenir la certification de Transport Canada pour la maintenance de petits aéronefs. Depuis le début des opérations en novembre, l’atelier de mécanique fonctionne au maximum de sa capacité.

Jusqu’à présent, l’entreprise prend en charge l’entretien des petits aéronefs de Cargair. M. Lagacé soutient également que tous les aéronefs de l’aéroport pourront éventuellement être entretenus dans le hangar de Planet-Air Maintenance.

155 000$

Planet-Air Maintenance s’est vu octroyer un montant de 155 000$ par Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières pour soutenir son démarrage. Cette aide financière consiste en un prêt de 100 000$ du Fonds local d’investissement, d’un prêt de 50 000% du Fonds local de solidarité, ainsi que d’une contribution non remboursable de 5000$ du Fonds de développement des territoires – Volet entreprises.

Les sommes allouées servent au fonds de roulement, à l’achat d’outils spécialisés, à l’aménagement d’un nouveau hangar sur la rue de l’Aéroport et à l’obtention de la certification OMA de Transport Canada.

Planet-Air Maintenance fait cependant face à des problématiques en matière de recrutement de la main-d’œuvre.

«À Trois-Rivières, il y a AAA qui aspire beaucoup de mécaniciens aussi, ce qui rend l’opération d’un organisme de maintenance pour petits aéronefs plus difficiles, surtout que ça n’existe pas un mécanicien d’aéronef sur le chômage. Ici, on ne fait pas le même travail qu’AAA. Par exemple, ici, le même mécanicien peut passer à travers l’ensemble du travail, plutôt que de s’occuper d’un secteur plus précis», explique M. Lagacé.

L’équipe de Planet-Air Maintenance est présentement constituée de trois mécaniciens à temps plein, un autre à temps partiel et une personne qui s’occupe de tâches administratives.