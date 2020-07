Plan de relance touristique: Plus de 1 M$ pour la Mauricie

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, était de passage à Trois-Rivières cet après-midi pour annoncer l’attribution d’une enveloppe de 1 021 185$ à l’égard de Tourisme Mauricie. Cette aide servira à soutenir les projets de développement de l’offre touristique des entreprises de la région qui subissent les effets de la pandémie de la COVID-19.

Les sommes seront disponibles grâce à la mise en place de l’Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 (EPRT). L’aide permettra aussi aux entreprises d’éponger les coûts qu’a engendrés l’implantation de toutes mesures sanitaires au sein de leur installation.

«Grâce à cette nouvelle entente, nous pourrons, de manière concertée avec les acteurs du milieu, développer une offre touristique originale et structurante pour notre région, dans le respect des mesures sanitaires. Tourisme Mauricie s’engage à orienter l’aide octroyée d’abord sur l’adaptation des mesures sanitaires, puis sur les projets mettant en valeur l’esprit collectif», a laissé tomber Donald Desrochers, président de Tourisme Mauricie.

«Les gens viennent de très loin pour voir ce que l’on offre. La contribution d’aujourd’hui est essentielle par ces temps difficiles. On va continuer de développer une offre touristique structurante et originale.»

Rappelons que M. Boulet a fait l’annonce au nom de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Une annonce qui fait suite au dévoilement du Plan de relance touristique annoncé le 11 juin dernier, plan qui représente des investissements de 753 M$. De ce montant, 25 millions de dollars ont été prévus pour la bonification des ententes de partenariat régional en tourisme 2020-202, soit 15 M$ pour 2020-2021 et 10 M$ pour 2021-2022.

«Aujourd’hui, on annonce une bonne nouvelle pour la Mauricie, surtout à la veille des vacances de la construction, a d’abord lancé M. Boulet. On sait que l’offre touristique reprend et que les Québécois reprennent la route alors on est content d’annoncer cette aide de plus d’un million de dollars pour le développement touristique de la région. Ça va permettre de soutenir nos entrepreneurs touristiques, et surtout nos PME.»

«Dès le début de la pandémie, on le sait, l’industrie du tourisme a beaucoup été touchée et elle l’est encore aujourd’hui, a pour sa part commenté Sonia LeBel, ministre responsable de l’Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain, également présente lors de l’annonce. La Mauricie a développé des attraits touristiques indéniables et il faut les mettre de l’avant.»

L’Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 comprend trois volets, soit le soutien d’urgence pour l’ouverture de la saison touristique 2020, le soutien aux projets collectifs d’adaptation aux nouvelles réalités liées à la pandémie et le soutien aux projets de développement et de structuration de l’offre touristique régionale.