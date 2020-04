Plan de relance économique: 17 chefs d’entreprises et leaders trifluviens s’unissent

Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières a livré un point de presse d’information virtuel au cours duquel ils ont dévoilé les détails concernant le nouveau comité de relance économique de la Ville de Trois-Rivières.

En effet, 17 chefs d’entreprises et leaders trifluviens ont décidé de mettre sur pied ledit comité de relance. Il s’agit de Jean-Luc Bellemare (co-président du Groupe Bellemare), Yves Beaudoin – Propriétaire, Le Brasier 1908, France Cinq-Mars (directrice générale de la Ville de Trois-Rivières), Mario de Tilly (directeur général d’IDÉ Trois-Rivières), Steve Dubé (directeur de la Corporation de l’amphithéâtre de Trois-Rivières), Thomas Grégoire (directeur général du FestiVoix), Geneviève Hardy (vice-présidente des opérations chez Tri-Dim Hardy), Denis Hébert (directeur régional du Comité de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie), Johanne Hinse (vice-présidente de la programmation et relations avec les communautés chez Cogeco Connexion), Yves Lacroix (président et directeur général chez Fab3R), Nancy Kukovica (directrice générale de Culture Trois-Rivières), Alain Lemieux (directeur stratégique au développement et aux acquisitions chez Novelia), Marianne Méthot (directrice du cabinet du maire), Marie-Cristine P. St-Jacques – Directrice générale, Canadian Tire), Dominic Pagé (directeur général du Centre d’aide aux entreprises LaPrade Trois-Rivières), Benoit Richard (vice-président et chef de l’exploitation chez Somavrac), et le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

«Nous avons divisé nos membres en trois groupes de travail dirigés par un leader. Ces groupes-là se rencontrent à un autre moment (que le nôtre) dans la semaine pour discuter et trouver des idées et des solutions», confie le président du conseil d’administration d’IDE Trois-Rivières, Yves Lacroix.

«On a déjà eu deux rencontres de groupe où on a exprimé un certain nombre d’idées. On a ressorti certains axes et certains points sur lesquels on veut mettre l’emphase. On veut renforcer notre économie et augmenter notre autonomie sur le territoire. On veut surtout conserver un milieu de vie dynamique et susciter une certaine fierté via cette résilience-là.»

IDÉ Trois-Rivières invite toutes autres personnes intéressées à se joindre au comité de relance de prendre contact avec eux, tout simplement.

«On est très fier de travailler avec ce comité-là. IDÉ Trois-Rivières veut avoir des intérêts autres que ses propres intérêts actuels et c’est ce que le comité va apporter», a pour sa part témoigné Mario De Tilly.

«On va se tenir ensemble et aller défendre l’économie sur notre territoire. Et pour ce faire, on a regroupé des gens de tout secteur alors voilà pourquoi le comité est si important.»

Groupes de travail – Responsables

Secteurs manufacturier et technologique : Benoît Richard

Commerces de proximité et économie sociale : Johanne Hinse

Culture, tourisme et divertissement : Nancy Kukovica

Comme chaque crise est également une opportunité, le comité va travailler à l’élaboration d’un plan de relance qui renforcira certains secteurs clés de l’économie de Trois-Rivières, tout en préparant l’avenir. Les travaux seront coordonnés par Marie Michèle Lemay, chargée de projets stratégiques chez IDE Trois-Rivières, qui s’assurera d’une planification et d’une mise en œuvre réussies. Les pistes explorées jusqu’à présent vont permettre d’amener des solutions simples et concrètes pour répondre aux défis révélés ou accentués par la crise.

Le comité de relance s’affaire déjà à solutionner quelques défis communs :