Plan de 18 matchs pour le Dek55

Le dekhockey n’a toujours pas obtenu le feu vert de la part de la Santé publique, mais l’organisation de Dek55, à Saint-Étienne-des-Grès, y croit encore.

En effet, elle a mis en place un plan qui offrirait une saison de 18 matchs garantis, pour un total 1455$. Dans le meilleur des mondes, la saison débuterait en juillet et se terminerait le 18 septembre.

«La plupart de nos clubs sont confirmés et ont fait leur paiement. Il reste toutefois quelques places dans les catégories 30 ans et plus, dans le mixte et dans le W9», peut-on lire via Facebook.

Aux intéressés, vous pouvez inscrire un alignement (d’ici le 24 juin) suite auquel vous sera demandé un dépôt. Les horaires seront finalisés pour le 28 juin. Pour toutes questions, contactez jonathan@dek55.ca (JC)