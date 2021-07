Plan d’agriculture urbaine: trois projets retenus en 2021

Trois projets ont été retenus dans le cadre du Programme d’agriculture urbaine. Ce sont 5000$ qui seront remis au Temps d’une pinte, à la Maison des jeunes Le Chakado et à la Maison des familles du Rivage pour la réalisation de leurs projets qui généreront des investissements de plus de 12 000$.

La Maison des jeunes Le Chakado a répété son expérience de potager de 2019 et a mis en place un jardin collectif. Aidés de bénévoles de la communauté, les adolescents cultivent des fruits et des légumes.

« Les adolescents ont planté le potager. Ce sont eux qui l’entretiennent et qui font la récolte. Ça leur apprend des techniques d’agriculture de base, entre autres », souligne Audrey Charron, coordonnatrice de la Maison des jeunes le Chakado. Les surplus du potager seront remis à la banque alimentaire de l’organisme Ebyon.

De son côté, la Maison des familles du Rivage a aménagé un jardin à l’extérieur de son bâtiment. Celui-ci sera entretenu tout l’été par un comité de parents bénévoles. Les enfants qui fréquentent l’endroit seront aussi encouragés à participer au projet.

« On avait tenu deux activités de jardinage et on a constaté un intérêt de nos familles pour un potager. Les semis ont été faits avec les enfants. Depuis deux semaines, on a commencé la récolte de la salade, de la courgette et du concombre. Les enfants entretiennent aussi des jardinières de fines herbes », précise Julie Grimard, directrice la Maison des familles du Rivage.

Les récoltes seront distribuées aux familles participantes et disponibles aux gens du quartier.

Enfin, l’équipe du Temps d’une pinte a créé un nouveau jardin floral sur le toit de son bâtiment, en collaboration avec une herboriste. La microbrasserie y avait déjà fait de l’agriculture urbaine, mais a voulu se réinventer en développant le volet des fleurs comestibles.

« Personne dans l’entreprise n’avait de connaissances approfondies des fleurs comestibles. L’objectif est donc de transmettre les connaissance de l’herboriste à nos cuisiniers pour poursuivre dans cette aventure avec les fleurs comestibles », indique Mathieu Martin, responsable des communications du Temps d’une pinte.

Les fleurs comestibles seront utilisées dans les différents plats servis dans l’établissement, dans la bière, dans les cocktails et dans les savons.

En plus de soutenir financièrement des projets en agriculture urbaine, IDE Trois-Rivières a investi dans l’aménagement d’une ruelle verte près de l’Espace 445, situé sur la rue des Volontaires, au centre-ville.

Le Fonds d’agriculture urbaine de Trois-Rivières s’inscrit dans le plan d’action de la Ville de Trois-Rivières en agriculture urbaine et vise notamment à contrer les îlots de chaleur et à offrir une agriculture saine et de proximité en milieu urbain. Depuis sa création, en 2019, le Fonds a remis 32 000$ pour la concrétisation de 11 projets, ce qui a généré des investissements de 117 000 $.

Des sommes sont toujours disponibles pour des projets réalisés en 2021 ou dont la planification se complètera en 2021 pour une réalisation en 2022. Pour information ou pour déposer une demande: https://www.idetr.com/fr/financer-mes-projets/agriculture-urbaine