Plan d’action pour le centre-ville : les citoyens invités à répondre à un sondage

Jusqu’à la fin du mois de février, les Trifluviens sont invités à répondre à un sondage pour accompagner le comité Action centre-ville à la rédaction de son prochain plan d’action 2021-2026.

Les répondants pourront se prononcer sur ce qu’ils aimeraient retrouver au centre-ville durant l’hiver, les principaux attraits du centre-ville, le verdissement, ainsi que sur différentes actions à prioriser.

Le comité Action centre-ville, qui réunit des intervenants de la Ville, d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières, Trois-Rivières Centre, Culture Trois-Rivières et la Corporation des événements de Trois-Rivières, souhaite ainsi poursuivre son implication pour le développement économique, touristique, social et culturel du centre-ville.

Le premier plan d’action ciblait les enjeux de dévitalisation et a permis aux différents acteurs et intervenants du centre-ville d’unifier leur vision et de se doter d’une planification stratégique concertée.

Plusieurs projets ont pu voir le jour, comme la création du Carré de la Fosse, du district entrepreneurial innovant, des activités d’animation et de mise en valeur du cachet architectural des bâtiments et la piétonnisation de la rue des Forges l’été.

Le plan d’action 2021-2026 est prévu pour l’hiver 2021.

Le sondage est disponible ici : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QIGpcspSlEemUSQAx0W3F4WKSSUyc75Htyeeo3fecFxUOE5RRVdJSEJQMU1FOVRDUDc5SjQ2QTU5OC4u&fbclid=IwAR1aehIMu4nNrCOgyEvbM83NvZBFEwj2oLjWksLoGclmmR0fI1MDtkXz0FM