Plaidoyer pour une démocratie participative

Crédit photo : Photo Québec solidaire Mauricie

ÉLECTIONS. Valérie Delage, candidate pour Québec solidaire à Trois-Rivières, entend revoir l’exercice du rôle de député si elle est élue le 1er octobre.

«Le désabusement ambiant face à la politique vient du fait que les citoyens et citoyennes se sentent dépossédés de leurs pouvoirs », a soutenu la candidate solidaire lors d’une rencontre citoyenne tenue dans son local électoral le 12 septembre dernier.

«Voter une fois aux 4 ans et s’apercevoir qu’au bout du compte rien ne change mine notre démocratie. Les gens m’en parlent tous les jours sur le terrain, ils ont perdu confiance en notre système politique », constate-t-elle.

Pour Mme Delage, il est impératif de redonner un poids réel au vote de chaque citoyen. Cela passe par une réforme du mode de scrutin. La candidate est convaincue qu’un mode proportionnel mixe compensatoire changerait la dynamique électorale.

Elle rappelle également que la CAQ, le PQ, Québec solidaire et le Parti Vert ont signé un engagement ferme de mettre en place un tel mode de scrutin pour les élections de 2022.

Si elle est élue, Valérie Delage entend aussi consacrer une part de l’argent disponible pour la circonscription en budget participatif comme le fait déjà Gabriel Nadeau Dubois dans sa circonscription. Le député de Gouin consacre en effet 40% du budget dont il dispose à des propositions qui viennent du milieu et qui sont soumises au vote de la population.

D’autre part, une éthique irréprochable est un élément essentiel d’une saine gouvernance, selon la candidate Delage.

«De ce point de vue-là, les quatre députés solidaires qui ont siégé à ce jour à l’Assemblée nationale sont irréprochables », fait-elle valoir. « Mon intégrité est ma plus grande richesse et j’entends bien la mettre à profit de l’ensemble des citoyens et citoyennes de Trois-Rivières », conclut Valérie Delage.