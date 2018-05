Place au Rallye des bonnes causes!

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

POINTE-DU-LAC. De nouvelles organisations se greffent à la troisième édition du Rallye des bonnes causes qui se tiendra le 27 mai entre 7h et 16h.

Le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac et la Maison des jeunes de Pointe-du-Lac s’ajoutent à l’offre de la journée en tenant des journées portes ouvertes.

«Ça nous permettra de lancer notre saison estivale une journée plus tôt qu’à l’habitude. Les visites du moulin seront gratuites et la population aura évidemment accès aux sentiers. C’est une façon de donner un accès gratuit au public à la culture», commente Alexandre Pétrin, du Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac.

La désormais traditionnelle vente de garage se tiendra du côté de l’école Beau Soleil et du Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac. Cette activité de financement pour l’organisme d’éducation populaire, qui offre des services à près de 400 personnes chaque année, permet d’attirer beaucoup de visiteurs de l’extérieur du secteur.

De son côté, Plein Air Ville-Joie offrira aux visiteurs de découvrir ses différents plateaux et prendre part aux activités proposées: planche à pagaie, rabaska, hébertisme, disc golf, mini-golf, escalade, etc. Un casse-croûte sera également présent sur place.

La population est invitée à découvrir ces organismes sur un parcours en boucle de 4,8 kilomètres. La présidence d’honneur de l’événement a été confiée au conseiller municipal du district, François Bélisle.

«C’est un événement qui me tient à cœur parce qu’avant la fusion, Pointe-du-Lac était une municipalité qui a un âge et une histoire. Il y a toujours l’esprit communautaire qui est resté. L’événement va croître et devenir de plus en plus important pour la vie intérieure de Pointe-du-Lac et tisser des liens entre les organisations, mais aussi avec les citoyens», souligne M. Bélisle.

Des surprises pourraient également s’ajouter à la programmation du Rallye des bonnes causes.