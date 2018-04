Place au Garden Party!

Ce mardi avait lieu le dévoilement de la 15e édition du souper-bénéfice Leucan Mauricie et Centre-du-Québec organisé par les étudiants en Techniques de gestion hôtelière et de restauration (TGHER) du Collège Laflèche. Ce dernier se déroulera le 26 avril, à 18h, à l’hôtel Gouverneur de Trois-Rivières.

Plus de 225 invités sont attendus alors que l’événement, sous la thématique Garden Party, se déroulera dans un décor rafraîchissant et haut en couleur.

L’équipe TGHER accorde une importance capitale à la cause de Leucan Mauricie et Centre-du-Québec alors c’est pourquoi ils ont choisi de remettre les profits de l’événement, de nouveau cette année, à cette cause.

Grâce à ce souper-bénéfice, les étudiants souhaitent remettre au-delà de 10 000$ à l’organisme qui offre des services de soutien affectif et de l’aide financière aux enfants souffrant de cancer et leurs familles. Grâce aux dons reçus, des services de massothérapie, de sensibilisation scolaire et des activités socio-récréatives sont également offerts à 60 familles au niveau régional à chaque année.

Depuis les 14 dernières années, l’engagement des étudiants a permis de remettre 146 000$ à la cause. Les intéressés peuvent se procurer des billets au coût de 90$ sur la plateforme Le Point de Vente au https://lepointdevente.com/billets/tghersouperleucan2018. (JC)