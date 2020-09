Place aux séries éliminatoires: Trois-Rivières se hisse devant le Saguenay

Les Aigles Junior de Trois-Rivières sont parvenus à se hisser devant le Saguenay au fil d’arrivée, et ce, en remportant 6 de leurs 10 derniers duels. Pendant ce temps, les Voyageurs n’en gagnaient que 3, ce qui a fait toute la différence.

Trois-Rivières termine donc en deuxième place de sa division avec 12 victoires contre 9 revers, tandis que le Saguenay suit avec 11 gains et 10 échecs. De leur côté, les Diamants de Québec ont mis la main sur le titre de champions de la section Financière Sun Life en l’emportant 6 à 4 face aux Voyageurs, lundi soir dernier.

Les Aigles Jr auront donc l’avantage du terrain lors de la première série et celle-ci s’amorcera ce jeudi, à Trois-Rivières, dès 19h30, face aux Voyageurs.

«On est très satisfait de la saison régulière. L’an dernier, cette équipe avait joué sous 500 et il y a eu quelques changements. On savait qu’on était dans une très bonne division et on est satisfait du résultat. On a eu une belle progression avec une équipe jeune alors on s’en va dans la bonne direction», confie Rémi Doucet, entraîneur-chef de la formation trifluvienne.

«On affronte le Saguenay et c’est une équipe pour laquelle on a du respect. Ils ont connu sensiblement la même saison que nous. La clé, ça va être de produire offensivement. On a été on and off offensivement pendant la saison. J’ose espérer qu’en séries, les joueurs vont bien performance et j’ai confiance en notre profondeur en général. C’est ce qui peut être la clé de notre succès.»

C’est Victoria Lachance qui obtiendra la balle pour le premier affrontement, elle qui a maintenu une impressionnante moyenne de 0,95 en 14 manches et 2/3 de travail. Elle sera d’ailleurs la première femme dans l’histoire de la Ligue de baseball junior élite du Québec à lancer un match de séries éliminatoires.

«On sait exactement à quoi s’attendre et on sait qu’elle va lancer des prises. Ça veut dire que le Saguenay va devoir frapper et produire ses points. On sait ce qu’elle va nous donner et on sait surtout qu’elle va nous donner une chance de gagner», ajoute celui qui s’attend à une série très serrée.

Les Aigles Jr devront faire sans l’as partant Nathan Landry, lui qui a conservé un dossier de trois gains contre aucun revers, et une moyenne de points mérités à 1,10. Landry a également retiré 25 frappeurs au bâton en 19 manches de travail.

Ailleurs dans le circuit, Saint-Eustache recevra Montréal alors que Laval recevra Repentigny. Dans la Division Rawlings, LaSalle visitera Granby et Coaticook sera à Longueuil.

Les deuxièmes et troisièmes matchs de chacune des séries auront lieu le samedi 5 septembre. C’est donc dire que les Aigles Jr devront se déplacer au Saguenay. Advenant le fait qu’une quatrième ou cinquième joute soit nécessaire, elles auront lieu dès le lendemain, soit ce dimanche, du côté de Trois-Rivières. À noter que toutes les séries seront des 3 de 5.

BILLETTERIE

En ligne : https://bit.ly/3epusxU

Par téléphone : 819-379-0404 Poste 1