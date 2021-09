Place aux séries éliminatoires dans la LBSAM

La saison régulière de la Ligue de baseball Senior A de la Mauricie (LBSAM) est maintenant chose du passé alors que les séries éliminatoires s’amorceront le 11 septembre. Louiseville, avec une saison parfaite de 11 victoires en autant de sorties, et Sainte-Anne-de-la-Pérade, avec 9 gains en 11 matchs, est en attente de leur adversaire.

Troisième au classement général, Saint-Paulin (8v-3d) affrontera Sainte-Ursule (4v-7d), tandis que Saint-Maurice (7v-4d) sera confronté au Cap-de-la-Madeleine (4v-7d).

De leurs côtés, les quatre formations du bas de classement joueront une ronde préliminaire. Dans un premier temps, Notre-Dame-du-Mont-Carmel (3v-8d) croisera le fer avec Saint-Tite (3v-8d) et le vainqueur devra ensuite affronter Sainte-Anne-de-la-Pérade. De l’autre côté du tableau, Nicolet (4v-7d) sera opposé à Trois-Rivières-Ouest (2v-9d) et le gagnant sera en action face à Louiseville.

Les séries éliminatoires se tiendront à Saint-Maurice cette année. Loup-Philippe Prince, des Condors, a décidé de foncer avec une idée, soit celle de confier l’organisation des séries aux Loisirs de Saint-Maurice.

« Comme la Mauricie accueille les Championnats provinciaux du 17 au 19 septembre, et que Baseball a repoussé la fin de saison de deux semaines, il n’y avait pas beaucoup de terrains de disponibles alors on s’est reviré de bord rapidement. Je me suis tourné vers Karine Dufresne à savoir si les Loisirs (de Saint-Maurice) pourraient s’en occuper avec notre aide et on a réussi à trouver un terrain d’entente », confie-t-il.

« L’an dernier, toutes les séries avaient été présentées à Saint-Paulin, mais le terrain n’a pas de lumières alors on ne peut pas jouer en soirée. On avait accueilli les séries à Saint-Maurice, il y a deux ans, mais organisées par les Condors. Il y a des journées où j’étais au terrain de 8h30 à 23h30 alors ce n’était pas évident, avec le travail dans la semaine et les enfants. On a donc demandé aux Loisirs. On va s’impliquer quand même, mais on va pouvoir se concentrer sur nos matchs à nous plutôt que de s’occuper de toute l’organisation. »

Sur place, il y aura un service de boisson (qui devra d’ailleurs être achetée sur place), un service de restauration de base (hot dog/chips). Pour un menu plus consistant, les amateurs de baseball sont invités à visiter le Casse-Croûte La Grondinoise, sur le Rang Saint-Jean, soit un supporteur de longue date des Condors. D’ailleurs, tous les profits iront aux Loisirs.

« C’est la première solution qui m’est venue en tête et les séries s’étaleront sur quatre semaines alors c’est beaucoup de travail. C’est une excellente idée d’aider nos jeunes en leur remettant tous les profits. D’ailleurs, il va y avoir des jeunes qui vont s’impliquer, notamment un partenariat avec la Maison des Jeunes de Saint-Maurice », conclut M. Prince.

Les séries éliminatoires s’amorceront à 10h, samedi, avec l’affrontement opposant Nicolet (4v-7d) à Trois-Rivières-Ouest (2v-9d).