Place aux Rendez-vous des cinémas du monde de Trois-Rivières

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie - L'Hebdo Journal

CINÉMA. Le Cinéma Le Tapis rouge sera l’hôte des Rendez-vous des cinémas du monde de Trois-Rivières, un nouvel événement créé en collaboration avec le Comité de Solidarité/Trois-Rivières.

Du 16 au 22 février, sept longs-métrages, dont un documentaire, provenant de divers pays seront présentés au public. Le but de ce nouvel événement est de faire découvrir différentes réalités du monde par le biais du cinéma.

«Ces films vont élever les esprits et promouvoir l’esprit critique chez la population. Certains films brassent la conscience et les valeurs. Je suis confiant que les Rendez-vous des cinémas du monde permettront aux gens de retrouver un peu d’espoir, de s’informer et peut-être de vouloir changer les choses», commente Jean-Marc Lord, directeur du Comité de Solidarité/Trois-Rivières.

Le seul film québécois prévu à l’horaire est Tuktuq, une chronique politico-sociale en territoire nordique réalisée par Robin Aubert, qui sera présenté en ouverture de l’événement.

Le public pourra aussi découvrir Glory, une satire bulgare sur l’argent et le pouvoir, Lucky, le récit contemplatif d’un vieux cow-boy américaine qui aime refaire le monde, Paradis, un drame de guerre sur trois destins croisés, ainsi que Poésie sans fin, qui se veut un drame biographique fantaisiste d’un grand auteur latino-américain.

Le documentaire Je ne suis pas votre nègre porte, quant à lui, sur l’histoire du racisme américain à travers le prisme de l’assassinat, entre 1963 et 1965, des militants Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King Jr.

Enfin, c’est le long-métrage Alias Maria qui viendra clore l’événement. On y retrace l’histoire d’une jeune soldate de la guérilla en Colombie qui a pour mission de protéger le nouveau-né du commandant. Elle-même enceinte, elle décide de garder sa grossesse secrète pour ne pas être contrainte d’avorter.

Tous les films seront projetés à deux reprises, soit à 13h et à 19h30. Les projections de 19h30 des films Je ne suis pas votre nègre (19 février) et Glory (20 février) seront suivies d’une discussion.

«Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières sera présent en tout temps avec un kiosque, entre autres. On souhaite que cet événement soit un espace de discussion», souligne Richard Grenier, coordonnateur du secteur d’éducation du public au Comité de Solidarité.

Les prix d’entrée sont de 9$ l’après-midi et de 11$ en soirée. Un passeport donnant droit à trois films est également disponible au coût de 20$. La prévente des billets débute aujourd’hui au Cinéma Le Tapis rouge.