Place aux petits entrepreneurs à Trois-Rivières

Pas moins de 15 petites entreprises se regrouperont dans le cadre de La grande journée des petits entrepreneurs, le samedi 15 juin au Parc de l’île Saint-Quentin de 9h à 12h.

Le rassemblement de Trois-Rivières réunit 24 entrepreneurs âgés de 5 et 12 ans. Les jeunes sont amenés à développer une petite entreprise d’un jour dans une ambiance festive et conviviale. Confections gourmandes, œuvres d’arts, savons artisanaux, etc. : une belle variété sera présente sur le site.

L’événement se veut l’occasion d’éveiller la relève à l’entrepreneuriat, en leur permettant de développer leur créativité, leur confiance en eux et de prendre conscience de l’importance du travail et de l’effort pour gagner des sous, tout en s’amusant.

La grande journée des petits entrepreneurs ne se limite pas aux rassemblements : des dizaines d’autres petites entreprises sont réparties sur le territoire, devant leur maison, dans leur quartier. Il suffit de visiter la carte interactive sur le www.petitsentrepreneurs.ca ou en téléchargeant l’application mobile pour afin de connaître l’emplacement des petites entreprises.

Le CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux coordonne l’activité pour une 4e année consécutive pour ce rassemblement.

L’événement en soi est une initiative qui se déroule à travers le Québec. Cette journée est mise sur pied par Petits entrepreneurs, un organisme à but non lucratif dédié à éveiller les enfants à l’entrepreneuriat. Elle est présentée par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Liste des petites entreprises 2019