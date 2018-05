Place aux motos et aux quads au cœur du village!

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN. La municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan revivra au rythme des bruits de moteur le 7 juillet prochain alors que s’y tiendra la Course Claude Saint-Arnaud. Un circuit sera aménagé en plein cœur du village pour y accueillir des pilotes de SuperMoto et de SuperQuad.

Sainte-Geneviève-de-Batiscan a déjà, dans un passé non si lointain, accueilli le Championnat canadien de Motocross et une manche du Championnat québécois d’endurocross.

«Ma passion pour les courses a commencé ici, à Sainte-Geneviève. Les courses de motos étaient une tradition chez nous et notre premier objectif était de ramener une activité mobilisante et revitalisante pour notre municipalité, qui l’est déjà comme on l’a vu ce week-end avec le Relais pour la vie», a confié Dominic Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R), qui aidera à la mise en place de l’évènement.

«Le GP3R va offrir son soutien, entre autres avec la création de la piste et en offrant de l’appui logistique avec le chronométrage. C’est important de soutenir le quad et la moto pour qu’ils se portent bien au Québec. Ils n’ont plus de série alors c’est d’autant plus important d’appuyer ces courses-là.»

Le circuit, qui contournera notamment l’Hôtel de Ville, le garage municipal et le terrain des loisirs, portera le nom de Luc Mathon en l’honneur de l’ancien directeur général.

«C’est Luc (Mathon) qui nous a remis en tête de ramener les courses ici. Il s’agit d’un autre grand bâtisseur de Sainte-Geneviève. Idem pour Claude Saint-Arnaud qui fut un leader incontesté du groupe qui a mis en place les courses de moto en 1980 et 1990, et qui nous a quittés beaucoup trop tôt. On voulait leur rendre hommage», a témoigné M. Fugère.

L’évènement servira, en quelque sorte, de prélude aux épreuves d’AMA SuperMoto et de SuperQuad qui auront lieu au Grand Prix de Trois-Rivières, les 4 et 5 août prochain.

Le circuit sera mi-asphalté et mi-terre battue. Des essais libres seront offerts aux pilotes le vendredi soir, 6 juillet, de 17h à 21h. Les prix d’entrées sont établis à 15$ par adulte et 10$ pour les jeunes de 12 à 18 ans. Les enfants de moins de 12 ans, accompagnés, seront admis gratuitement. Un repas de type barbecue et un spectacle musical accompagneront la remise de prix en soirée.