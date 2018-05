Place aux courses de moto… à l’hippodrome!

NOUVEAUTÉ. Les dirigeants de Flat Track Québec ont annoncé le retour des courses de moto sur pistes ovales de terre après une dizaine d’années d’absence en sol trifluvien. Les pilotes sont attendus le 19 mai prochain à l’hippodrome trifluvien.

L’hippodrome de Trois-Rivières a longtemps été renommé à l’échelle nord-américaine comme un haut lieu de la course de moto sur terre battue.

Dany Torchy, Marc-André Pagé et François Cominardi, de l’organisation québécoise de la course, ont dévoilé l’horaire de la course inaugurale de la saison 2018 qui se tiendra ici, à Trois-Rivières. Pour le lancement du circuit québécois de courses de moto, Flat Track Québec s’associe à Flat Track Canada pour organiser cette première manche du championnat canadien et championnat provincial.

Plusieurs pilotes de motos et de quads étaient présents pour tourner sur l’ovale d’un demi-mille de l’hippodrome.

Dominic Beaulac, l’ancien patron du Dirt Track et de la course sur glace fera un retour remarqué chez lui. Ne croyez pas qu’il est rouillé, il vient de gagner la course sur glace moto du Grand Prix de Valcourt. Alex Dumas se veut lui une des prochaines étoiles québécoises en moto. À 15 ans, il est en tête du championnat Junior Cup de Moto America.

Buddy Ford Senior s’est permis quelques tours de piste, lui qui est âgé de plus de 80 ans. Le pilote membre du Temple de la Renommée de la Moto du Canada a gagné de nombreuses courses dans les années 50 et a dirigé une concession moto à Trois-Rivières dans les années 60.

Fred Duchesneau, le Trifluvien fils et petit-fils de pilotes Flat Track, Gabriel Beaulac, pilote qu’on a pu voir en Supermoto au GP3R, et Guy Bergeron, la légende du Speedway (sa moto est au Musée de St-Jean-Port-Joli), seront présents.

Quatre-roues

Du côté quatre-roues, Mathieu Robitaille, ex-champion canadien de superquad, y était ce soir avec de nombreux autres VTT pour annoncer une course où les meilleurs pilotes québécois seront présents.

Lors de l’ouverture de la saison le 19 mai, les courses provinciales et nationales seront groupées. En plus des catégories traditionnelles du championnat canadien, deux courses québécoises seront ajoutées, soit la Course des Légendes avec les pilotes qui ont compté (Mario Duhamel, Claude Bergeron, Guy Caron, la famille Fordet) et une course de type Superprestigio réservée aux meilleurs pilotes de motocross, enduro, glace et circuit routier.

Plus de 60 pilotes de quads sont attendus, incluant des noms prestigieux qui ont enflammé le Stade olympique, comme Jasmin Plante, Richard Pelchat ou Dany Fiset, sans oublier PY Deneault, cinq fois champion FMSQ. On attendra également l’annonce de la présence de Sylvain Arseneault, la légende du quad, fort de ses 10 titres canadiens en flat ou dirt track, qui a beaucoup œuvré pour faire revivre le VTT à l’hippodrome.