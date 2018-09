Place aux aînés: peu de billets encore disponibles

TROIS-RIVIÈRES. La 21e édition du spectacle Place aux aînés aura lieu les 22 et 23 septembre à 14h à la salle J.-Antonio-Thompson.

Cette année, le spectacle accueillera 12 chanteurs, 13 musiciens et deux animateurs, dans une mise en scène signée William Lévesque assisté d’Éric Langevin. Le spectacle présentera au total 21 tableaux, en plus de l’habituel artiste surprise.

Place aux aînés réunit des artistes-citoyens de 55 ans et plus dans le but de favoriser l’accessibilité des lieux culturels d’envergure et de développer chez eux un sentiment d’appartenance à leur communauté.

Très peu de billets au coût de 10$ sont toujours disponibles au 819 380-9797 ou sur enspectacle.ca.