Place aux aînés et la Virée du maire aussi annulés

Le couperet continue de tomber sur les événements normalement prévus au calendrier de la ville de Trois-Rivières. L’administration municipale vient d’annoncer l’annulation de la 30e Virée du maire, dont les célébrations seront reportées en 2021, ainsi que le spectacle Place aux aînés, qui devait avoir lieu en septembre.

«On a choisi d’annuler Place aux aînés, car le spectacle s’adresse à une clientèle plus vulnérable dans les circonstances. On préfère donc l’annuler cette année. D’autres événements comme 50 ans et + en fête, les Rendez-vous culturels en plein air et les fêtes de districts n’auront pas lieu non plus. On est encore en réflexion concernant certains événements en septembre, mais on attendra les recommandations de la Santé publique. Ce sont des décisions difficiles, mais essentielles dans les circonstances actuelles», explique Sophie Desfossés, directrice de la Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire.

Trois-Rivières souhaite de maintenir les parcs ouverts, bien que les modules de jeu ne soient pas accessibles pour l’instant. C’est à la condition que les citoyens respectent les mesures de distanciation sociale dans les parcs et espaces verts aussi. Notons que les parcs à planche ne sont pas accessibles, tout comme les terrains de volleyball et de basketball et les parcs à chiens. D’autres restrictions pourraient s’ajouter à la liste selon les recommandations de la Santé publique.

«On ouvrira toutefois les jardins communautaires prochainement, lance Mme Desfossés. On installera aussi des affiches dans les parcs et espaces publics pour mettre en lumière les consignes de distanciation sociale.»

Au moins 150 affiches seront installées afin de sensibiliser les citoyens à garder deux mètres de distance entre eux et les autres et de rebrousser chemin et revenir plus tard si l’endroit est trop occupé à leur arrivée.

Camps de jour : en attente d’une recommandation

Quant aux camps de jour, la Ville de Trois-Rivières est en attente d’une recommandation de la Direction de santé publique à ce sujet. Il en va de même pour les activités sportives.

«On aimerait être capable de planifier bientôt les camps de jour, que l’on pense aux inscriptions, à la période d’embauche et aux ajustements à prévoir dans le contexte, etc. On commencera sous peu l’entretien des terrains sportifs, mais on attend aussi une recommandation de ce côté. On travaille avec les organisations sportives afin d’évaluer comment on devra revoir notre été dans les circonstances», conclut Mme Desfossés.