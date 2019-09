Place aux aînés: de la flûte à Pagaliaro!

Quatorze artistes-citoyens âgés de 55 ans et plus s’apprêtent à prendre la scène de la salle J.-Antonio-Thompson d’assaut à l’occasion du spectacle Place aux aînés, présenté les 21 et 22 septembre à 14h.

Sur scène, ils seront accompagnés par un orchestre de 13 musiciens professionnels. Deux animateurs seront aussi de la partie. La variété sera au rendez-vous. On verra sur scène des chanteurs, des humoristes, des comédiennes et même une auteure.

«Le défi qu’on s’est donné cette année est de mélanger tout ça. On a pu exécuter une symbiose entre leurs talents plutôt que d’enchaîner les numéros les uns après les autres», précise William Lévesque, metteur en scène du spectacle.

Il a également donné le défi aux artistes-citoyens d’apprendre des chansons qui ne figurent pas nécessairement dans leur répertoire habituel.

«C’est une édition où les gens ont eu à beaucoup travailler. Ils ont relevé le défi d’apprendre du nouveau matériel. Nos aînés ne sont pas ceux d’il y a 20 ans. C’est pour cette raison que je leur ai proposé de se concentrer sur la chanson québécoise des années 70. Dans d’autres éditions, on entendait beaucoup de grandes chansons françaises des années 20, de Piaf, de Brel, etc. Le répertoire s’est rajeuni cette année. On a aussi essayé de s’éloigner des ballades. Le spectacle commence avec de la flûte et finit sur un medley avec du Pagliaro», image M. Lévesque.

Les moments d’humour devraient côtoyer d’autres moments plus touchants.

Un invité mystère se joindra également au spectacle. Impossible de connaître son identité, sinon qu’il s’agit d’un «pilier dans le milieu artistique québécois».

Première expérience

Pour plusieurs des artistes-citoyens, il s’agira d’une première expérience sur une scène professionnelle. «Certains chantent du karaoké dans leur sous-sol depuis des années, note William Lévesque. Là, ils feront leur premier spectacle à la salle Thompson devant 1000 personnes! Place aux aînés donne ce genre d’expérience et d’opportunité.»

Ce dernier souhaiterait d’ailleurs voir plus d’aînés talentueux tenter leur chance aux prochaines auditions de Place aux aînés.

«Place aux aînés est l’occasion d’envoyer un message sur le fait de demeurer actif. Le concept d’âgisme n’existe plus à Trois-Rivières. Ce spectacle fait rayonner la ville et le talent de nos aînés», souligne le maire Jean Lamarche.

Quelques places sont encore disponibles. Les billets sont en vente au coût de 10$ à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson (819 380-9797) ou à cultur3r.com.