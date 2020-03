Place aux aînés: artistes-citoyens recherchés

Les artistes-citoyens de Trois-Rivières âgés de 55 ans et plus sont invités à déposer leur candidature pour prendre part au traditionnel spectacle Place aux aînés.

Plusieurs disciplines peuvent être présentées, notamment le chant, la musique, l’humour, la poésie et la danse.

D’ailleurs, afin de diversifier le spectacle et d’offrir la chance à un plus grand nombre de personnes de vivre une expérience artistique sur l’une des scènes les plus prisées du paysage culturel trifluvien, les participants des trois éditions précédentes ne pourront s’inscrire à l’édition 2020.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 17 avril pour déposer leur candidature en remplissant le formulaire en ligne disponible au www.v3r.net ou de communiquer avec Julien Godard au 311, poste 4162 ou par courriel au jgodard@v3r.net.

Le spectacle Place aux aînés devrait avoir lieu les 19 et 20 septembre à la salle J.-Antonio-Thompson.