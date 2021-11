Place aux 25e Journées québécoises de la solidarité internationale

Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CSTR) a donné le coup à la 25e édition des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI). Tout au long du mois de novembre, un ensemble d’activités sera organisé en Mauricie, notamment les projections du film Apatrides et Mamu Ensemble Together, le vernissage de l’exposition Réconcili’Art ou encore l’enregistrement en direct du balado La Tête dans Les Nuances, avec Robert Aubin.

Les Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) auront lieu sous le thème de la co-construction d’un monde d’égalité, de justice, de liberté, de solidarité et de paix.

« Il y aura plusieurs activités, incluant des animations dans les écoles. C’est l’occasion de convier la population à un dialogue sur les enjeux internationaux et à se mobiliser pour faire ne sorte à faire en sorte que les choses changent. C’est de faire en sorte aussi que les conditions de vie de la population s’améliorent et la population peut découvrir des moyens concrets pour construire un monde égal, plus jeune, plus écologique et plus pacifique », confie Richard Grenier, directeur adjoint au CSTR.

« Le thème choisi c’est « Transformons le monde…dès maintenant! » et on l’a vu pendant la pandémie illustre bien les inégalités et les injustices à travers le monde. Cette crise affecte particulièrement les communautés et les populations des pays du sud, si on pense à l’accès au vaccin, par exemple. On veut u monde plus juste et solidaire par le partage des savoirs, le savoir-être, le savoir-faire et savoir agir », explique Valérie Delage, directrice générale au CSTR.

Les JQSI permettront de rejoindre le public de la région par le biais de projections de films, d’expositions, d’une conférence et même d’une soirée quiz.

« On commence avec la projection-causerie du film Apatrides, le 4 novembre, au Ciné-Campus, à 19h30. Le film présente le combat de l’avocate Rosa Iris, luttant contre la corruption des élus et pour la protection du droit à la citoyenneté pour tous en Haïti. Ça va parler de la situation actuelle et des pistes de solutions mises en place là-bas. Le 8 novembre, l’exposition Regards sur la solidarité internationale s’installera à la Bibliothèque Bruno-Sigmen de Shawinigan, jusqu’au 17 janvier 2021 », lance Élaine Champagne, agente à la mobilisation et l’éducation mondiale du public, et responsable des JQSI 2021.

« Le 17 novembre, nous serons du côté de COMSEP pour un « midi-conférence ». Madelaine Rouleau, agente en coopération internationale au CS3R, proposera un voyage de solidarité entre le Nord et le Sud dans lequel technologie et savoirs traditionnels se mélangent et dans lequel chacun a à apprendre de l’autre. L’entrée sera gratuite. Toujours le 17 novembre, Robert Aubin nous convie à l’enregistrement de son balado mensuel La Tête dans les Nuances, au 507 (situé 507 de la Rue St-Georges). De nature rassembleur, l’animateur rencontre tous les mois un trio ou un quatuor d’invités allant du chercheur universitaire à la citoyenne engagée, en passant par le travailleur social et la politicienne. »

De plus, le film Mamu Ensemble Together sera projeté au Cinéma Le Tapis Rouge le 11 novembre, à 19h30, et l’entrée sera gratuite. Le visionnement sera suivi d’une période de questions en compagnie de Saulo Olmedo Evans (musicien et conteur), de l’idéatrice du projet Nathalie Lévesque et facilitée par Suzie Yeo d’Autrement d’ici.

À partir du mercredi 10 novembre, et jusqu’au 19 décembre, vous pourrez découvrir l’exposition Réconcili’Art au Centre des Arts de Shawinigan sur les heures d’ouverture de l’organisme. Par une démarche d’accompagnement, de conscientisation et de création artistique, l’exposition vise à faire tomber les barrières qui empêchent une compréhension mutuelle égalitaire entre autochtones et non-autochtones et à favoriser la participation citoyenne. Le projet est une initiative du CS3R.

Les 19 et 25 novembre, le CS3R organise des projections-causeries en ligne, pour discuter de deux films gagnants du prix du meilleur long métrage dans la catégorie Agir pour l’égalité du festival Vues d’Afrique 2021, en partenariat avec le CECI. Les films choisis sont Madame F et Les oubliées des Grands Lacs. Le visionnement du film se fera individuellement grâce au lien envoyé une semaine avant sous inscription.

Pour finir ce mois de sensibilisation et d’activités sur le thème de la solidarité internationale, le CS3R organise une Soirée quiz sur la Solidarité internationale le mardi 23 novembre, à 19h, au Temps d’une Pinte. En équipe de quatre personnes, les participantes et participants seront testés sur leurs connaissances du sujet, avec des sous-thèmes comme le féminisme, la justice climatique, les migrations, la justice sociale, l’agriculture et la santé.

L’ensemble de la programmation régionale est disponible via le http://www.cs3r.org/jqsi.