Reprise des messes ce week-end

Les expressions confinement et déconfinement étant maintenant des expressions consacrées, le Diocèse de Trois-Rivières a annoncé que la messe «se déconfinera» sur son territoire, et ce, dès ce week-end dans quelques secteurs de la Mauricie.

Les églises qui donnent le coup d’envoi des rassemblements d’au plus 50 personnes pour la messe sont situées dans le grand Trois-Rivières, Shawinigan-Sud et la Haute-Mauricie.

La Cathédrale de l’Assomption, située au centre-ville de Trois-Rivières, vivra une première messe présidée par Mgr Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières, ce dimanche 28 juin, à 10h30. Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap reprend quant à lui un horaire pratiquement régulier avec une première messe ce dimanche 28 juin, à 8h30, pour ensuite offrir d’autres célébrations eucharistiques à 10h, 11h30 et 16h, ce même dimanche, dans la grande basilique de son campus.

La paroisse regroupée de Notre-Dame-de-la-Joie offrira la messe à l’église Saint-André, à Shawinigan-Sud, ce samedi 27 juin, à 16h, et ce dimanche à 10h15. Idem du côté de l’église Saint-Sauveur ce samedi à 16h30, et ce dimanche à 11h15. Une troisième église de cette même paroisse regroupée célébrera une messe en l’église Notre-Dame-du-Mont-Carmel, ce dimanche 28 juin, à 10h.

En Haute-Mauricie, la communauté Saint-Éphrem de Carignan (Lac-à-Beauce), si la température le permet, proposera une messe en plein air sur le terrain de l’église, ce dimanche 28 juin, à 9h.

La reprise graduelle de la messe dans l’ensemble des secteurs de la région s’explique par la nécessité de mettre en place une panoplie de consignes demandées par la Santé publique et par les protocoles liturgiques décrétés par Mgr Luc Bouchard. Les adaptations demandent une préparation physique des lieux, de même que le recrutement et la formation des bénévoles pour assurer l’admission sécuritaire de 50 personnes maximum.

Fait à noter que les fidèles qui se présentent à la messe sont encouragés à porter le masque. Le prêtre, quant à lui, portera obligatoirement le masque pour distribuer la communion qui se vivra en silence et uniquement dans la main. La quête, source de revenus pour les paroisses, sera effectuée dans des paniers installés à la sortie de l’église pour un don sans contact. Certains secteurs débutent par l’ouverture d’une seule église à la recommandation du Diocèse afin de bien maîtriser les protocoles et les différentes adaptations.

Les secteurs qui ont annoncé à ce jour leur reprise graduelle des messes pour le week-end des 4 et 5 juillet sont Grand-Mère, avec l’église Saint-Paul, et le secteur Cap-de-la-Madeleine, avec les églises Saint-Odilon et Sainte-Famille. La chapelle Saint-Antoine des franciscains du centre-ville de Trois-Rivières offrira la messe en juillet, soit à 8h30 les mardis, jeudis et samedis, et en août, à 10h30.

Les églises paroissiales, où reprendra la messe, devraient être en mesure de répondre à la demande de funérailles. Les mariages ont été reportés à l’an prochain, sauf de rares exceptions, et les baptêmes reprendront graduellement, possiblement au cours de l’automne.

Un tableau diocésain de la reprise graduelle des célébrations sera régulièrement mis à jour sur le site Internet diocésain au www.diocese-trois-rivieres.org. La page Facebook diocésaine publiera une vidéo présentant la manière dont se vivront les célébrations ce jeudi, 25 juin, à 14h.