Place au «Rendez-vous branché»

ENVIRONNEMENT. La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la MRC de Maskinongé, en collaboration avec la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie et Équiterre, invite la population à participer au «Rendez-vous branché» qui se tiendra ce jeudi à compter de 16h à l’institution financière de Louiseville. Également au menu, un témoignage de la comédienne et porte-parole des «Rendez-vous branchés» d’Équiterre, la Trifluvienne Christine Beaulieu.



Cet événement s’inscrit dans le cadre du projet «En route vers la carboneutralité» qui vise l’atteinte de la carboneutralité pour la MRC de Maskinongé, soit zéro émission de gaz à effet de serre (GES) en 2023. «On sait que le transport est un gros émetteur de gaz à effet de serre. On veut donc faire de la sensibilisation à ce niveau-là. On propose des essais de véhicules électriques pour convaincre nos gens que ça peut être une bonne idée et que ça peut être accessible. Les gens sont curieux et n’iront peut-être pas eux-mêmes faire le tour des concessionnaires. Ce qu’on souhaite c’est de bien les informer. On retrouvera tout au même endroit», explique Karine Langlais, chargée de projets à la SADC de la MRC de Maskinongé.

«Il y aura sur place différents types de véhicules électriques à essayer et des experts qui vont pouvoir discuter avec les gens au sujet de ces véhicules-là. D’autres intervenants seront sur place pour parler de l’électrification des transports et des bornes de recharge. L’organisme Roulons Vert tiendra aussi un kiosque d’information pour discuter des transports électriques, des déplacements et ce qui s’en vient», ajoute Mme Langlais.

En plus des essais de véhicules électriques et des kiosques, la SADC propose un témoignage de la comédienne et porte-parole des «Rendez-vous branchés» d’Équiterre, Christine Beaulieu, qui a fait la route entre Montréal et la Côte-Nord à bord de son véhicule électrique. L’évènement est gratuit. Les gens qui souhaitent participer à cette activité doivent obligatoirement s’inscrire auprès de la SADC ou par courriel à info@sadcmaskinonge.qc.ca