Place au Rallye de Noël!

La Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières organise son tout premier Rallye de Noël du 18 décembre au 4 janvier.

Pour l’occasion, une douzaine d’aînés ont travaillé sur la fabrication de décorations de Noël qui ont été installées devant 11 maisons afin de créer un parcours ludique.

À compter du 18 décembre, les familles trifluviennes pourront télécharger la carte et le questionnaire du Rallye via le groupe Facebook «Rallye de Noël de la MGPTR» et partir de manière autonome à la découverte des maisons décorées et identifiées du logo de la Maison des Grands-Parents.

Les participants seront également invités à découvrir le mot secret dont les lettres seront cachées à chaque maison et ainsi courir la chance de gagner un bas de Noël d’une valeur de plus de 100$. Le Rallye débutera au 755, rue Carrier où se situent les bureaux de l’organisme.