Place au quatrième Symposium d’avant les Fêtes

Plein Air Ville-Joie accueillera la quatrième édition du Symposium d’avant les Fêtes les 30 novembre et 1er décembre.

Plus de 45 artistes-peintres et sculpteurs seront sur place pour présenter leurs œuvres dans les salles Des Dominicaines et du Fleuve. Ceux-ci proviennent de la Mauricie et du Centre-du-Québec, mais plusieurs viendront aussi de Sherbrooke, Québec, Montréal et Les Éboulements pour présenter leur art au grand public.

Le samedi après-midi, des ateliers d’initiation à la peinture seront offerts gratuitement pour les jeunes de 14h à 16h.

Tout au long de l’événement, il sera aussi possible de participer à un tirage visant à gagner une œuvre d’art et à s’impliquer dans la cause sociale de Plein Air Ville-Joie. Un casse-croûte sera aussi sur place afin de combler les petits creux des artistes et des visiteurs.

Né du constat que peu d’événement artistique mettant en valeur l’art visuel avait cours dans la région lors de la période précédant le temps des fêtes, le Symposium d’avant les Fêtes a été fondé dans le but de rassembler des artistes de la région pour faire vivre et rayonner les arts visuels tout en s’impliquant dans une cause sociale, celle de Plein Air Ville-Joie.

Le Symposium sera ouvert de 11h à 17h les deux jours. L’entrée est gratuite.