Place au premier Défi Karaoké en Mauricie

Vous êtes amateurs de karaoké depuis des années? Voilà votre chance de venir démontrer tous vos talents ou encore d’assister à une soirée haute en couleur. Le premier Défi Karaoké sera présenté au sous-sol du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le 8 novembre prochain.

L’Orchestre Symphonique les Estacades (OSLE) et les Petits chanteurs de la Maîtrise du Cap se sont alliés pour mettre sur pied l’évènement qui aura pour but d’amasser des fonds pour les deux organismes qui permettent à des jeunes de la région de pratiquer leur passion, soit la musique.

«Lorsque j’ai vu cette idée-là à Québec, j’ai décidé de la présenter à la région et les deux conseils d’administration des deux entités ont décidé d’aller de l’avant», a expliqué Jonathan Radzvicia, organisateur de l’évènement.

«Les entreprises de la région seront approchées prochainement, que vous vouliez chanter seul, en duo ou en groupe. On parle d’un karaoké structuré où l’entreprise pourra s’emparer de la scène de 3 à 5 minutes, à tour de rôle. On voulait innover et trouver une activité qui n’existait pas.»

Les tables de dix personnes sont offertes au coût de 1000$ incluant le traitement VIP.

«Les profits seront remis aux deux organismes pour justement maintenir l’accessibilité aux organismes à nos enfants, ainsi que pour remplacer des instruments et maintenir les activités qui leur amènent des expériences enrichissantes», a pour sa part ajouté Éric Baril, président du conseil d’administration des Petits chanteurs de la Maîtrise. «Et quelle belle façon de resserrer les liens dans votre entreprise ou encore entre les employés?»

L’ancien président des conseils d’administration de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, de la Maison l’Entr’Amis et du Club Rotary du Cap-de-la-Madeleine, Jean-Marc Vanasse, et le député fédéral de Trois-Rivières, Robert Aubin, agiront à titre de co-président d’honneur.

Chaque année, l’OSLE accueille de jeunes musiciens âgés entre 12 et 17 ans sous la direction de Sébastien Lépine. La situation est la même du côté de la Maîtrise qui est quant à elle dirigée par Claire Bisaillon.