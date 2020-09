Place au Défi sans auto solo!

La population est invitée à prendre part au Défi sans auto solo jusqu’au 20 septembre.

Le Défi sans auto solo est une compétition amicale entre les entreprises et les institutions québécoises qui permet de sensibiliser leur personnel et leur communauté étudiante sur l’utilisation des transports durables.

Pour cette édition un peu spéciale, les participants sont encouragés à se surpasser pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre décuplées par les déplacements individuels en voiture.

En inscrivant chaque déplacement ou télétravail via l’application ou la plateforme en ligne, le Défi les incite à constater l’impact du télétravail, à expérimenter les transports collectifs et actifs ou à pérenniser leurs habitudes de déplacement durable.

« Les employeurs ont une influence directe sur les habitudes de transport domicile-travail de leurs employés. Le Défi sans auto solo est une excellente occasion à saisir par les employeurs pour mettre de l’avant les transports durables auprès de leurs employés et démontrer leur engagement dans la réduction d’émissions de GES liées au transport», souligne André Lavoie, directeur général de Roulons VERT, le Centre de gestion des déplacements de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

De plus, les employés et étudiants participants courent la chance de remporter plusieurs prix, notamment : un vélo de marque FELT d’une valeur de 550 $ offert par Laferté Bicycles, une mise au point de vélo, des livrets d’autobus et des cartes Cité de la STTR et bien plus.

Pour s’inscrire au Défi : http://www.defisansauto.com