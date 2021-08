Place au Défi des escaliers au profit de la sclérose en plaques

Le premier Défi des escaliers SP-Sports Experts, au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques – Section Mauricie, verra le jour le 26 septembre. Les participants auront à grimper et dévaler les escaliers du District du Carmel et du nouveau parc linéaire.

Au total, on parle de dix escaliers et plus de 550 marches à gravir par les coureurs et marcheurs. Pour répondre aux besoins des sportifs, deux épreuves sont prévues, soit une de 5 km et l’autre de 12 km. Pour les adeptes du chronomètre et pour les aimants de la statistique, les épreuves seront chronométrées. Le défi peut se faire seul, en famille ou en équipe.

« Ce défi original et stimulant se devait d’avoir une porte-parole ambitieuse et compétitive alors qui de mieux que Florence Brunelle? Cette jeune athlète originaire de la région, qui se démarque en patinage courte piste, est un exemple de persévérance et de combativité. À l’image de ce jeune défi, Florence nous fera vivre beaucoup d’émotions à chacun de ses messages d’encouragement », peut-on lire via le communiqué officiel.

« Nous sommes fiers de compter sur l’équipe des boutiques Sports Experts de Trois-Rivières comme commanditaire majeur de l’événement. Les organisateurs peuvent également compter sur l’appui de Dany Potvin, président de LP Télécom-Télipso, et de François Dubuc, de Nitek Laser inc, comme partenaires de l’événement. Tous unissent leurs efforts pour faire de ce nouveau défi un incontournable et ils invitent la population à s’inscrire à cette épreuve et à se surpasser. »

Les inscriptions se font en ligne via le https://secure3.convio.net/mssoc/site/TR?fr_id=7599&pg=entry&s_locale=fr_CA

Malgré le contexte particulier, l’équipe de la SP Mauricie a fait le choix de poursuivre ses efforts et de préparer l’événement dans un environnement sécuritaire et encadré par la mise en place d’un plan de mesures sanitaires rigoureux et efficace pour les coureurs, bénévoles, partenaires et employés. De plus, des membres de l’association des étudiants au doctorat en chiropratique de l’UQTR seront présents pour assurer la sécurité sur le parcours, en plus de tenir un kiosque pour discuter avec les participants.