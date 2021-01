Place au Défi Château de neige!

Encore une fois cette année, la Mauricie participe au Défi Château de neige. Du 4 janvier au 8 mars, les gens de la région sont invités à enfiler leur habit de neige pour aller bouger à l’extérieur et à construire un château de neige.

En cette période de confinement, où les occasions de faire de l’activité physique s’avèrent plus complexes et moins nombreuses, le Défi château de neige se présente comme une option de choix en raison de son côté ludique et de sa réalisation à l’extérieur, souligne l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLSM).

Pour participer, il suffit de bâtir un château de neige à l’endroit de votre choix, de le prendre en photo et de l’inscrire sur le site www.defichateaudeneige.ca dans l’onglet participer. Il est aussi possible pour les participants de s’inscrire dans l’une des cinq catégories suivantes :

Famille et amis : Pour tout le monde

Petite enfance : Services de garde et CPE qui encadrent les enfants de 0 à 5 ans

École : Pour les écoles primaires ou secondaires

Organisme/municipalité : Pour les organisations (autant les OBNL que les entreprises) et les municipalités

L’URLSM rappelle que tout « ouvrage » de construction vient avec son lot de mesures de sécurité. En plus de celles implicites à une construction en neige, l’organisation insiste sur l’importance de respecter les consignes sanitaires qui s’appliquent dans la région région selon le niveau d’alerte par rapport à la COVID-19. Il est aussi encouragé de réaliser l’activité en bulle classe, bulle familiale, bulle sportive ou autre.

De nombreux prix seront attribués au hasard parmi les participants à travers le Québec. Des prix régionaux exclusifs seront aussi dévoilés au www.defichateaudeneige.ca/region/mauricie.