Place au Défi château de neige!

Les résidents de la région sont invités à participer au Défi château de neige. Plusieurs prix sont à gagner jusqu’au 14 mars.

Pour participer, il suffit de construire un château de neige. Lorsqu’il est terminé, on le prend en photo et on dépose celle-ci dans la section » participer » du site internet defichateaudeneige.ca

Il est possible de construire son château n’importe où, que ce soit dans un parc, sur son balcon ou dans sa cour extérieur, à condition que ce soit dans un endroit sécuritaire.

Les matériaux de construction doivent se limiter à des matériaux primaires, c’est-à-dire de la neige, de l’eau et de la glace. Les participants ont le droit d’embellir leur château avec différents accessoires, tels que des branches, feuilles, foulards, drapeaux, etc., pourvu que ces derniers respectent l’environnement et qu’ils ne soient pas dangereux.

En Mauricie, on compte déjà 11 inscriptions.

L’objectif du défi est de faire bouger les enfants et d’ offrir une occasion aux familles de profiter de l’hiver par le plaisir du jeu extérieur.

Notons qu’une seule participation est permise par adresse courriel.

Le Défi château de neige propose également des guides pédagogiques adaptés aux enfants du préscolaire jusqu’au troisième cycle du primaire.