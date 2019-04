Place au Combat des Chefs de la Mauricie

Le restaurant L’escarbille du Collège Laflèche accueillera, le 30 avril, la quatrième édition du Combat des Chefs de la Mauricie, organisé par les étudiants de première année du programme Techniques de gestion hôtelière et de restauration.

Cinq chefs de la Mauricie s’affronteront lors de ce concours lors duquel ils devront confectionner une entrée, un plat principal et un dessert sous forme de bouchées. Les chefs découvriront les ingrédients que contient leur boîte mystère seulement quelques heures avant le service.

Ils auront un peu plus de quatre heures pour penser, développer, concocter et faire la mise en place de leurs bouchées. Les invités présents à ce combat seront les juges et devront remettre une note pour chacun des mets dégustés. Le pointage final déterminera le vainqueur de la quatrième édition du Combat des Chefs.

Les profits amassés permettront aux étudiants de profiter d’activités dans le cadre de leur programme et iront également à la Fondation du Collège Laflèche.