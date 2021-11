Place au Colisée Jean-Guy Talbot

Le nom de Jean-Guy Talbot retrouvera sa place sur un aréna de la ville. Le conseil municipal de Trois-Rivières a donné son aval à une recommandation du comité de toponymie afin de renommer le colisée du parc de l’Exposition « Colisée Jean-Guy Talbot ».

Cette initiative fait suite à la démolition de l’aréna Jean-Guy Talbot, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, dans les derniers mois. La Ville souhaitait trouver une façon de continuer d’honorer le legs et la carrière du hockeyeur trifluvien qui a remporté sept Coupes Stanley dans l’uniforme des Canadiens de Montréal.

Une plaque commémorative sera installée à l’intérieur du Colisée d’ici vendredi matin, jour de la cérémonie qui viendra officialiser le changement de nom.

Dans son rapport annuel 2018, le Vérificateur général de la Ville de Trois-Rivières établissait toutefois l’indice de vétusté du Colisée de Trois-Rivières construit en 1938 à 32%, un indice d’état considéré comme « très mauvais » dans le document. En comparaison, l’aréna Jean-Guy Talbot avait un indice de vétusté de près de 70% au moment de sa démolition.

« Quand on parle d’un indice de vétusté de 20%, on commence à se dire qu’il faut augmenter l’entretien du bâtiment. Entre 30 et 35%, on prend ça plus au sérieux, tandis qu’à 40%, on parle de désuétude. Le Colisée est récupérable, mais il nécessite des investissements », détaille Annie Pagé, directrice des Services juridiques à la Ville.

« Le Colisée n’est pas exactement un cas de décrépitude, défend le maire Jean Lamarche. C’est un choix de M. Talbot que le Colisée du parc de l’Exposition soit à son nom. Cela fait suite à une discussion que Michel Cormier et moi avons eu avec Jean-Guy Talbot en premier lieu, puis à une discussion de Pierre-Luc Fortin avec le comité de toponymie. On avait pris l’engagement avec lui de ne pas faire disparaître le nom Jean-Guy Talbot du paysage trifluvien. »

« Au fil des discussions, M. Talbot a confié être moins concerné par le fait d’avoir son nom associé au pavillon multisports qui sera construit dans le secteur Cap-de-la-Madeleine parce qu’il avait consacré sa vie au hockey. Il a aussi évolué au Colisée et il se disait honoré que son nom y soit apposé », ajoute le maire.

D’importants travaux sont prévus pour améliorer l’état du Colisée du parc de l’Exposition. Plusieurs centaines de milliers de dollars seront consacrés à la réalisation de travaux sur l’infrastructure dans les deux prochaines années, selon les détails qui seront adoptés au projet Plan triennal d’immobilisations dans quelques semaines.

« Le Colisée fait partie du parc immobilier du parc de l’Exposition au même titre que le stade de baseball et la vacherie, où on a investi plusieurs milliers de dollars. C’est tout un ensemble et on ne se voit pas en abandonner un élément alors qu’on souhaite mettre en valeur tout l’ensemble. Le Colisée n’est pas cité patrimonial, mais dans nos livres à nous, il a une valeur patrimoniale élevée de par son caractère unique », précise Robert Dussault, directeur de l’Aménagement et du développement urbain à la Ville de Trois-Rivières.