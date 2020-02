Place au 6e Startup Weekend

Le 6e Startup Weekend de Trois-Rivières se tiendra du vendredi 28 février au dimanche 1er mars 2020 à l’Atrium C.E.U. de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) sous la thématique de l’environnement.

Le Startup Weekend est ouvert à tous puisqu’on y retrouve des étudiants, des entrepreneurs et des professionnels. Les participants auront 54 heures pour créer une entreprise et convaincre un jury de la viabilité de celle-ci. Les inscriptions sont présentement en cours sur la page Facebook de l’événement ou via le www.uqtr.ca/cei.

À nouveau cette année, une centaine de passionnés d’entrepreneuriat, dont des programmeurs, des graphistes et des ingénieurs, y sont attendus. Au cours des 54 heures de l’événement, les participants présenteront des idées, formeront des équipes et travailleront sur un lancement d’entreprise afin de présenter un projet à un jury d’entrepreneurs et d’experts dans le domaine.

«Le plus grand potentiel de startups se trouve à l’université», lance Mario De Tilly, directeur général d’Innovation et Développement économie (IDÉ) Trois-Rivières.

«Les jeunes sont allumés et ils détiennent le dynamisme et l’expertise nécessaire au démarrage d’une startup. IDE Trois-Rivières est fier d’être partenaire de l’événement avec le nouveau district entrepreneurial innovant, Open Trois-Rivières. Nous souhaitons que ces jeunes étudiants tombent en amour avec Trois-Rivières et y installent leur entreprise par la suite.»

Lancement de la deuxième bière de session

Soulignons que les étudiants du projet Ma bière de session, mené en collaboration avec la microbrasserie Le Temps d’une Pinte, la Fondation de l’UQTR et le Carrefour d’entrepreneuriat innovation Desjardins de l’UQTR, procèderont au lancement de la bière officielle de la session d’hiver 2020 durant l’événement.

Le lancement est prévu lors du cocktail d’arrivée des participants du 28 février. Rappelons que 10% des montants générés par la vente de cette bière seront remis sous forme de bourses pour soutenir des projets d’étudiants entrepreneurs.