Place au 35e Festival international de la Poésie

Le 35e Festival international de la Poésie de Trois-Rivières s’amorcera le 4 octobre prochain pour s’étirer jusqu’au 13 octobre. Au menu, il y aura plus de 300 activités dans 90 lieux différents, et une centaine de poètes participants en dix jours.

«35 ans déjà de poésie pour les Trifluviens, les amoureux de la poésie et les touristes qui se donnent et redonnent toujours. L’an dernier, ce sont 147 médias qui ont parlé de nous dans le monde. La poésie est d’abord offerte au public, et non offerte aux poètes», a témoigné Gaston Bellemare, président du Festival international de la Poésie de Trois-Rivières.

L’ouverture officielle du festival aura lieu le 4 octobre, à 17h, à la Maison de la Culture. Plus tôt dans la journée, il y aura l’inauguration du parc Guillevic, à 11h, en direct du Parc Place d’Armes.

«Le Festival international de la Poésie, pour moi, c’est 12 à 15 ans d’animation, de participation et de disc-jockey, mais aussi l’occasion de me ressourcer et de venir découvrir et redécouvrir des gens de partout dans le monde, du Vietnam et du Portugal», a pour sa part commenté Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières.

«L’appellation du Festival international de la Poésie de Trois-Rivières le dit, c’est là où Trois-Rivières devient le cœur de la poésie. On parle de 300 activités et surtout, on parle d’un rendez-vous!»

Parmi les nombreuses activités se retrouvent la «Situation de la poésie dans le monde» (5 et 6 octobre : 14h : Maison de la Culture), les «Poètes en prison» (5 et 6 octobre : 16h : Vieille prison du Musée POP), les entrevues «Un poète se raconte» (Au Caféier et au Temps d’une pinte) et le «Récital du Prix des aînés» (7 octobre : 17h : Foter de la salle J.-A. Thompson).

Un ciné-documentaire, du cinéaste Jean-Pierre Masse, la «Poésie à la chandelle à Chapelle», la «Poésie au pouvoir», la «Poésie dans nos cordes», la «Grande soirée de la poésie» et la «Musique du monde et poésie d’ailleurs» figurent aussi au calendrier, en plus des moments gourmandes, des douces lectures, des repas-poésie, des apéros-poésie et des ateliers d’écriture.