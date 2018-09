Place au 27e Salon des vins, bières et spiritueux des Patriotes

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a annoncé la tenue de son 27e Salon des vins, bières et spiritueux de Trois-Rivières, qui aura lieu au Service de l’activité physique et sportive (SAPS) Léopold-Gagnon. Les amateurs de vin de la région y sont invités le vendredi 28 septembre prochain, dès 16h30.

Ledit Salon, organisé en collaboration avec la Financière Banque Nationale et la Banque Nationale et avec la Société des alcools du Québec (SAQ), affiche déjà un nombre record d’exposants inscrits et de billets vendus. Pas moins d’une cinquantaine d’exposants de renom seront sur place afin de s’occuper des 2000 participants attendus.

«Notre objectif est toujours de faire vivre aux participants une expérience hors du commun. Pour y arriver, nous renouvelons constamment le concept et la gamme de produits offerts. Il y aura donc encore plus de vins à déguster, de bières et spiritueux à découvrir», témoigne Dany Trahan, directeur de la succursale SAQ Sélection de Trois-Rivières.

Présidence d’honneur

Pour l’occasion, Josée Douville, vice-présidente régionale chez Banque Nationale, et Mario Paradis, ancien joueur de la formation de hockey des Patriotes et vice-président et chef à la direction financière chez Neptune Technologies & Bioressources Inc., assumeront la présidence d’honneur pour l’édition 2018.

«Je suis fier d’accepter la présidence d’honneur avec monsieur Paradis. Bravo aussi aux organisateurs qui font un bon travail d’année en année. Lorsqu’on accepte le rôle de présidente d’honneur, c’est que nous avons connaissance de l’importance et de la pertinence de l’évènement», confie-t-elle. «Je suis convaincue que le sport favorise le maintien de saines habitudes de vie, mais est également un atout majeur dans le développement et la réussite de nos leaders de demain.»

«Le soutien financier des étudiants-athlètes est très important, car cela leur permet de se concentrer sur leurs études ainsi que sur le sport dont ils excellent, sans être obligés d’avoir un travail en surplus», renchérit M. Paradis. «Je suis convaincu que ces étudiants-athlètes seront parmi l’élite de nos dirigeants de demain», renchérit M. Paradis.

La soirée sera intitulée «De Napa à New York». Au menu, de grands vins exclusifs accompagnant des plats gastronomiques rappelant les mets traditionnels californien et new-yorkais. Les amateurs de bonne chère pourront également compter sur la présence des camions de cuisine de rue du Fouquet-Morel et du restant Le Canadien.

Aura ensuite lieu l’Après Salon, soit une présentation de Charton Hobbs et d’Énergie 102,3. Mixologue et disc-jockey seront sur place pour l’occasion.

Près de 1000 billets ont déjà trouvé preneurs. La prévente se poursuit jusqu’à la veille de l’évènement dans les 11 succursales de la SAQ de la région, dans les succursales de la Banque Nationale, à la réception du SAPS de l’UQTR, chez Coopsco Trois-Rivières et dans les Rôtisseries Fusée de Trois-Rivières. Le billet est disponible au coût de 25$ (30$ à l’entrée) et il comprend 5 coupons de dégustation. Pour l’achat de billets en ligne, consultez le www.uqtr.ca/salondesvins.