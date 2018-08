Place au 10e Super Challenge Ecotone

Crédit photo : Audrey Leblanc

BATISCAN. Le Super Challenge Ecotone accueillera ce samedi 25 août, au quai municipal de Batiscan, plus de 500 participants pour la 10e édition de son tournoi de pêche. Des participants de partout au Québec se mesureront les uns aux autres dans trois catégories afin de se partager plus de 100 000 $ en prix.

Le Super Challenge Ecotone est plus grand tournoi de pêche multiespèces au Canada. Les pêcheurs se lanceront à l’assaut du fleuve St-Laurent dans un départ groupé où toutes les embarcations partiront en même temps.

Les pêcheurs peuvent s’inscrire à un des trois volets du tournoi : participation, compétitif doré et proachigan. Pour s’inscrire, les pêcheurs doivent se présenter dans un magasin Ecotone. Les espèces éligibles au tournoi sont les suivantes : achigan, doré jaune, doré noir, brochet, barbotte, crapet et perche blanche. Les pêcheurs doivent rapporter leurs prises vivantes pour la pesée officielle animée par le pêcheur professionnel Daniel Robitaille. Il sera possible de s’inscrire lors de la journée du tournoi.

Près d’une cinquantaine de bénévoles assureront le déroulement de la journée. À compter de 15 h, les spectateurs pourront assister à la pesée officielle. L’entrée est gratuite sur le site.