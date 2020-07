Place à une programmation touristique diversifiée

La saison touristique 2020 est officiellement lancée au centre-ville de Trois-Rivières alors qu’Escapade Mauricie a ajouté deux cordes à son arc, soit des collaborations avec Personare et Écobyke. Les trois ont travaillé de concert pour trouver une multitude d’activités à offrir cet été afin de faire redécouvrir la ville.

Dans un premier temps, Personare offrira l’activité «Trois-Rivières et sa belle époque», une visite qui explore la ville de Trois-Rivières de 1928. Dans un deuxième temps, «Trois-Rivières infidèle» vous permettra d’explorer la ville sous un autre angle, soit celui de la prostitution et la corruption trifluvienne de la fin du XIXe siècle. Tous les départs de chacune des visites se font à partir des locaux d’Escapade Mauricie, situés sur la rue des Forges. Les guides seront quant à eux munis de micro pour faciliter une distance entre les visiteurs d’un même groupe.

De son côté, Écobyke offrira un circuit de balades commentées à vélo-taxi. Vous serez donc invités à découvrir tous les attraits du vieux Trois-Rivières. «Nos principales activités sont annulées cette année, soit le FestiVoix et les spectacles de l’Amphithéâtre COGECO. On avait aussi beaucoup de touristes provenant des bateaux de croisière qui voulaient essayer nos vélos-taxis. On a donc cherché des moyens de continuer à offrir nos services de façon originale. On travaille également sur un projet de livraison de nourriture à vélo, donc de façon très écologique», explique Daniel Letarte, fondateur d’Écobyke.

«On va offrir des balades commentées en faisant découvrir le plus beau de Trois-Rivières. Plusieurs forfaits seront disponibles sur réservation. On est vraiment content de joindre une jeune équipe comme celle d’Escapade Mauricie parce qu’ils sont partout en Mauricie. Si des gens veulent faire des balades en vélo ailleurs dans la région, ce sera donc possible de le faire.» Pour en savoir plus, visitez le https://www.ecobyke.ca/.

Le 24 juin dernier, l’Hebdo Journal annonçait qu’Escapade Mauricie allait offrir la location de vélos électriques. Et bien à cette offre s’ajoute également la location de motomarines. Des micro-aventures seront également offertes cet été, dont «La descente des Draveurs» qui permettra aux gens de découvrir l’histoire de la rivière Saint-Maurice.

L’agence a aussi développé différents forfaits culturels et d’aventure en collaboration avec le programme Explore Québec. Pour tout savoir, visitez le https://www.escapademauricie.com/fr-ca.