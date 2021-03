Place à l’Expo-sciences autochtone!

Les 24 et 25 mars, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) présente la 21e édition de l’Expo-sciences autochtone. Pour la première fois, l’événement est présenté exclusivement en mode virtuel au http://www.uqtr.ca/ESAQ-QISF-2021.

Sous le thème Au coeur des traditions, « Vert l’avenir », cette compétition de diffusion scientifique regroupe plus d’une cinquantaine d’élèves de la 5e année du primaire jusqu’à la 5e année du secondaire.

Provenant de 14 communautés représentant sept nations du Québec, les participants à l’Expo-sciences autochtone présenteront des vidéos de vulgarisation scientifique qui seront jugées par un comité d’experts.

Parmi tous les gagnants, un maximum de quatre représentants des écoles secondaires pourra représenter la région « Aboriginal Québec Autochtone » à l’Expo-sciences pancanadienne (ESPC) organisée par Sciences jeunesse Canada, qui aura lieu en mai prochain.

En plus du volet compétitif, les participants à l’Expo-sciences autochtone auront l’occasion d’assister à des webinaires, visites virtuelles, vidéos d’artistes et cérémonies culturelles en ligne.

« C’est une grande fierté et un honneur que l’Expo-Sciences autochtone Québec soit organisée de concert avec mon université. Cet événement nous offre une occasion unique de mettre en valeur de jeunes élèves autochtones de partout au Québec et de faire découvrir la culture autochtone. Ce qui me touche plus particulièrement, c’est de démontrer aux participants qu’il est envisageable pour eux d’aspirer à des études et des carrières dans le domaine des sciences », soutient Isabel Desgagné-Penix, porte-parole de l’événement et professeure au Département de chimie, biochimie et physique de l’UQTR.

Une vingtaine de juges provenant des nations atikamekw, huronne-wendat, mohawk, innue et algonquine seront présents, dont plusieurs sont des scientifiques autochtones.

« Nous voulons que nos jeunes prennent leur place dans les domaines des sciences et l’Expo-Sciences autochtone (ESA) – Québec est un événement rassembleur qui les motive à faire valoir leurs aptitudes, leurs savoirs et leur créativité dans les domaines scientifiques », déclare Marc Lalande, président-trésorier de l’AQASI.