Place à la Virée Cogeco avec Dorothée L’épicurienne

La Virée Cogeco avec Dorothée L’épicurienne se veut une nouvelle émission qui sera présentée dès l’automne prochain sur les ondes des 15 stations NousTV. L’animatrice Dorothée l’Épicurienne partagera les découvertes gourmandes qu’elle aura réalisées tout au long de l’été en visitant nos régions du Québec.

Ce projet est rendu possible grâce à un second partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

« Ça se veut une toute nouvelle série comme celle qu’on avait tournée l’hiver dernier, soit Quand le Québec nous rassemble. Dorothée L’épicurienne va nous faire découvrir dix belles destinations du Québec, en dix émissions », a témoigné Johanne Hinse, vice-présidente Programmation et Relations avec les communautés.

« C’est une virée qui va nous faire découvrir des artisans du terroir québécois, leurs produits et de comment ils sont passionnés au quotidien. C’est important de valoriser le tourisme intra-Québec et ce beau périple gourmand va nous permettre de découvrir nos campagnes. »

C’est en compagnie de ses collègues Gabrielle Rabouin, de l’équipe Relations avec les communautés de Cogeco, Catherine Carrier et Claudie Théberge, de NousTV Drummondville, que Dorothée L’épicurienne sillonnera les routes du Québec cet été.

« Qui dit vacances dit plusieurs arrêts sur notre route alors j’ai hâte de découvrir des arrêts à glisser dans votre itinéraire », a-t-elle confié.

« Nous en rêvions depuis un bon moment. Puisque les règles sanitaires nous permettent de nous évader à nouveau et de croquer à pleines dents dans nos belles régions, c’est avec joie que je vous ferai découvrir une panoplie d’incontournables gourmands sur ma route. J’ai hâte de vous partager le tout cet automne! »

Le tournage s’amorcera dès juillet pour se terminer à la fin du mois d’août. Elle aura l’occasion de visiter plusieurs marchés publics, dont ceux de Valleyfield, Magog, Saguenay, Saint-Gédéon, ainsi que l’Auberge Kapibouska.