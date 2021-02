Place à la Soirée Coups de coeur Sport-Hommage

La Soirée Coups de cœur Sport-Hommage Desjardins a bel et bien pu être présentée mercredi soir et sera télédiffusée le 6 mars prochain, dès 19h, sur les ondes de MAtv et de NousTV.

C’est suite à l’annulation de la 39e édition du Gala Sport-hommage Desjardins que le conseil d’administration de Sport-Hommage Mauricie a mis sur un pied un Plan B afin de souligner l’excellence sportive et l’engagement communautaire dans le secteur sportif, et ce, malgré cette année de pandémie.

«Pour notre organisation, il ne faisait aucun doute que notre événement devait se tenir», a lancé le président de la Corporation Sport-hommage Mauricie, André Beauchesne.

«On va remettre des certificats honorifiques aux nommés et plus de 16 000$ en bourses aux athlètes et entraîneurs, un nouveau record malgré le contexte. Les membres du jury de sélection ont pris la décision de ne pas remettre la statuette cette année puisque plusieurs disciplines sportives ont dû être mises sur pause.»

Lors de la soirée de gala, les récipiendaires des catégories «Accomplissement sportif», «Engagement communautaire», «Coups de chapeau», «Hommages commémoratifs» et «Coups de cœur du jury» seront dévoilés.

Les coprésidents d’honneur pour cette édition 2021 sont Sonia Gauthier, directrice générale de la Caisse Desjardins de l’Est de Trois-Rivières, ainsi que Dave Frost, ex-Olympien en canoë-kayak et chiropraticien.

La corporation Sport-hommage Mauricie a tenu à remercier les deux câblodistributeurs, soit MAtv, ainsi que NousTV, d’avoir pris part à ce projet de télédiffusion de la Soirée Coups de coeur Sport-hommage Desjardins.