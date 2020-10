Place à la Soirée coups de cœur Sport-hommage Desjardins 

Bien que la 39e édition du gala Sport-hommage Desjardins soit mise sur pause en raison de la pandémie actuelle, le conseil d’administration de Sport-Hommage Mauricie tient toutefois à souligner l’excellence sportive et l’engagement communautaire dans le secteur sportif. Voilà pourquoi le gala habituel fera place à une édition virtuelle sous l’appellation de la «Soirée coups de cœur Sport-hommage Desjardins».

Cette initiative a pour objectif de reconnaître les athlètes, entraîneurs, gestionnaires, administrateurs, bénévoles et autres acteurs du milieu sportif de la région dans le contexte particulier de 2020.

«L’idée d’abord, c’est de dire à toute la communauté du monde du sport que ce n’est pas parce qu’on vit une pandémie qu’on doit baisser les bras», lance le président de la corporation Sport-hommage, André Beauchesne.

«C’était absolument important pour nous de souligner les exploits malgré que plusieurs athlètes n’ont pu pratiquer leur discipline sportive préférée et qui plus est, important de donner des bourses également. On le sait, il y a des papas et des mamans qui vivent cette situation exceptionnelle et pour certains, ce n’est pas facile financièrement parlant.»

Afin de mettre en avant-plan l’engagement et les actions saillantes qui ont eu cours, entre autres, durant le confinement, la communauté sportive est invitée à faire parvenir leur histoire (engagement communautaire dans le milieu sportif ou performance sportive) en remplissant le formulaire en ligne via le https://www.urlsmauricie.com/soiree-sport-hommage-2020/.

«On ne peut pas donner autant de prix étant donné qu’on n’aura pas de catégories Québécois, Canadien, International et Sports collectifs. C’est une frustration pour plusieurs athlètes, équipes ou organisations, mais il y a quand même des athlètes qui ont eu la chance de pratiquer leur sport et de performer», explique M. Beauchesne.

«On sait qu’il a beaucoup de détresse psychologique chez les jeunes sportifs et on souhaite, par cette soirée-là, les égayer et leur donner une claque dans le dos pour qu’ils poursuivent leur excellence et leurs exploits parce qu’ils sont chers pour nous. Ce sont des ambassadeurs de la région.»

Pour une première fois en 40 ans, la corporation Sport-hommage ira du côté de la télévision. En effet, la Soirée coups de cœur Sport-hommage Desjardins sera diffusée sur les chaînes de MAtv et de NousTV le 16 janvier 2021.

«On va utiliser la télévision pour la première fois de l’histoire. Il y a plusieurs segments qui seront pré-enregistrés en respectant la distanciation sociale. Chaque année, il y a des athlètes qui nous surprennent, mais cette année, ça va être à nous de les impressionner», confie le président.

Les informations nécessaires pour présenter des candidatures sont disponibles sur le site web de l’URLS Mauricie :

https://www.urlsmauricie.com/programme/sporthommagedesjardinsmauriciefondationclaudemongrain/. Les candidatures sont ouvertes à l’ensemble des sports pratiqués en Mauricie et dans les municipalités du Centre-du-Québec situées entre le fleuve Saint-Laurent et l’Autoroute 20.

La date limite est le 3 novembre 2020 à 16h. Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Anabel Plamondon au 819‑691‑3075 (Poste 6580) ou via le anabel.plamondon@urlsmauricie.com.