Place à la Soirée Coups de cœur Sport-Hommage

Pandémie oblige, Sport-hommage Mauricie revient, pour une deuxième année de suite, avec sa formule « Soirée Coups de cœur Sport-Hommage ». Plus de 18 000$ seront remis en bourses lors de cet évènement qui sera animé par Sophie Bernier, de Radio-Canada Mauricie, et Dominic Fugère, membre du conseil d’administration de Sport-hommage Mauricie et directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières.

Les athlètes ont été répartis en trois catégories, soit « Élite », « Relève » et « Espoir ». Pas moins de 14 athlètes de niveau « Élite » seront honorés, neuf au niveau « Relève » et huit dans la catégorie « Espoir ». Quatre athlètes de niveau « Relève » recevront une bourse du Club de la médaille d’or, tandis que deux athlètes ayant un handicap recevront des bourses de la part de l’URLS Mauricie et de la Fondation Fusée. De plus, six entraîneurs par excellence se partageront 3000$ provenant d’Excellence sportive Mauricie.

Dans la catégorie « Hommage commémoratif Gerry Rochon », les 40 ans du Club de natation du centre de la Mauricie, les 20 ans de L’Association de tennis de Trois-Rivières et les 20 ans du Club de tennis sur table Ping-O-Max seront soulignés. Dans la catégorie des « Coups de cœur Christian Langevin » seront salués la conquête du championnat de NASCAR Pinty’s par Louis-Philippe Dumoulin, les 3000 matchs de Pierre Gervais à titre de gérant d’équipements des Canadiens de Montréal, ainsi que la conquête du Championnat canadien de curling Mixte d’Annie Lemay.

À nouveau cette année, les lauréats repartiront avec des certificats, et non avec les traditionnelles statuettes. La « Soirée Coups de cœur Sport-Hommage » aura lieu le 12 mars, dès 19h, sur les ondes de MaTV et NousTV, ou encore via la page Facebook officielle de Sport-hommage Mauricie.