Place à la Semaine de la presse et des médias

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) – section Mauricie/Centre-du-Québec invite la population à participer aux activités virtuelles de la Semaine de la presse et des médias dans la région qui se déroule jusqu’à vendredi.

Au programme : conférences, formations pour les professionnels de l’information et échanges sur différents sujets dont l’avenir de la profession et les défis de celle-ci en temps de crise.

La Semaine s’amorce aujourd’hui (3 mai) avec le lancement de la Semaine de la presse et des médias 2021 et une prise de parole du président de la section régionale, Marc-André Pelletier, sur le coup de midi. En soirée, la journaliste à La Voix de l’Est Marie-Ève Martel discutera de son nouveau livre « Prendre parole : lettres de la (plus si jeune) relève journalistique ».

Le mardi midi, les différents leaders à la tête des médias régionaux échangeront sur leur gestion de la pandémie et de la façon de faire des nouvelles pendant celle-ci.

Mercredi midi, Guylaine Maltais, spécialiste en mesures d’urgence et en gestion de crise chez PlanifAction analysera les bons coups et faux pas du gouvernement Legault dans le message véhiculé aux citoyens. En soirée, le directeur général de l’information pour Noovo, Jean-Philippe Pineault, abordera les défis de lancer un service d’information en 2021, Le fil.

Le jeudi, la pause dîner se prendra avec un panel sur l’avenir du journalisme culturel sera animé par le professeur Jason Luckerhoff de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Des expert.e.s du milieu se prononceront sur le sujet.

Enfin, la Semaine de la presse et des médias dans la région se terminera le vendredi par une journée « fenêtres ouvertes » avec le public, alors que la population sera invitée à échanger avec les journalistes de la Mauricie et du Centre-du-Québec sur leur rôle et les tenants et aboutissants de leur métier.

Toutes les activités, gratuites, se dérouleront sur la plateforme Zoom et sur la page Facebook de la FPJQ Mauricie – Centre-du-Québec, au https://www.facebook.com/fpjqmauriciecentreduquebec, où se retrouve également toute la programmation.