Place à la première visite du Maine 

Les Lions de Trois-Rivières, auteurs de 8 gains à leurs 9 dernières sorties, recevront pour la première fois la visite des Mariners du Maine. Trois affrontements ont déjà eu lieu en direct du Maine, deux ayant été remporté par les Lions.

Trois-Rivières avait remporté la première victoire de son histoire, 2 à 0, dans le Maine, alors que le gardien Philippe Desrosiers s’était payé un blanchissage de 34 arrêts. L’autre victoire des Lions avait été remportée au pointage de 8 à 7, dans un affrontement fou.

Les hommes d’Éric Bélanger amorcent cette série au deuxième rang de la Division Nord avec 12 gains en 20 matchs, tandis que les Mariners n’ont que 7 victoires en 20 matchs, bon pour le 5e rang, devant les Railers de Worcester.

Dur à prévoir quel sera l’alignement des locaux puisque plusieurs joueurs sont sur la liste des blessés. Le meilleur compteur de l’équipe présentement, Olivier Archambault (22 points en 19 matchs), fait partie de la liste, tout comme Shawn St-Amant (9 buts et 14 points, en 18 matchs) et Julien Nantel. Derrière, Hayden Shaw (6 points en 6 matchs / +10) et Mathieu Gagnon soignent également des blessures.

Il sera intéressant de surveiller l’arrivée du marqueur naturel, Maxime St-Cyr, qui a joué son hockey mineur à Louiseville. Cette saison, il évolue avec le 3L de Rivière-du-Loup, dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), où il a inscrit 20 buts en 17 matchs, en plus d’inscrire 37 points.

Du côté des Mariners, Jérémy Brazeau domine la colonne des pointeurs avec 20 points (10 buts) en 18 matchs, tandis que Pascal Laberge suit avec 19 points en 17 matchs. Nick Master avait 13 points au compteur en 14 matchs, tandis que Lewis Zerter-Gossage comptait 12 points en 7 matchs, dont 5 buts dans un match face aux Lions. Sachez que ces derniers, ainsi que Brazeau, ont été rappelés dans la Ligue américaine de hockey, ce qui a ralenti l’attaque du Maine. Ils ont tout de même ajouté Westin Michaud qui a inscrit 4 points à ses deux premiers duels.

Philippe Desrosiers au sommet

Il ne faudrait pas se surprendre de voir Philippe Desrosiers obtenir deux des trois départs, encore une fois. Il occupe le premier rang de la ECHL avec 10 victoires, à égalité avec le gardien des Growlers de Terre-Neuve, Evan Cormier. Du côté visiteur, le fils de Martin Brodeur, Jérémy, a déjà obtenu 14 départs cette saison, comparativement à 4 pour Callum Booth et 5 pour l’ancien Cataractes de Shawinigan, Zachary Bouthillier.

Pour ce qui est des unités spéciales, léger avantage du côté de la formation américaine en infériorité numérique avec 86% de succès, comparativement à 80% pour les Lions. Les unités de supériorités numériques sont semblables à 29% contre 27%, l’avantage allant du côté du Maine.

Le premier affrontement aura donc lieu ce soir, dès 19h. Les deux équipes reprendront l’action vendredi, dès 19h, tandis que le match de samedi s’amorcera à 15h. La pause des Fêtes suivra pour une durée de neuf jours. Par la suite, les fans auront droit à un rare affrontement du lundi (le 27 décembre), dès 19h, alors que le Thunder d’Adirondack sera de passage en Mauricie. Les Lions recevront ensuite les Growlers de Terre-Neuve les 29 et 30 décembre.