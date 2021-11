Place à la nouvelle bière « La 155 »

C’est à la Chasse-Galerie que s’est déroulé le lancement de « La 155 », la toute nouvelle bière de session de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Brassée, conçue et commercialisée par cinq étudiants, elle se veut une bière de type Cold IPA, claire et dorée, avec des arômes d’agrumes, de fruits tropicaux et floraux.

Contrairement à une IPA traditionnelle, la nouvelle bière de l’UQTR a fermenté à partir d’une levure Lager, ce qui lui offre un côté épicé et une rondeur en bouche.

La 155 est le fruit du travail de Charles-Étienne Beaulieu (psychologie), Édith Charbonneau Roy (sciences comptables), Mathieu Ducharme (génie industriel), Maxime Grenier (sciences de l’éducation), et de Thierry Lafontaine (génie industriel), qui est derrière la conception de l’étiquette. Ils se sont inspirés de l’une des plus belles routes du Québec, longeant la rivière Saint-Maurice. Sur l’étiquette de La 155, on retrouve des montagnes et une route sillonnant des arbres qui rappellent ce décor sans pareil.

« Encourager local, c’est démontrer la fierté que l’on porte envers notre belle province. C’est pourquoi il était important pour nous de faire valoir un des nombreux endroits magnifiques du Québec, la route 155 », soutient Charles-Étienne Beaulieu, étudiant impliqué dans le projet.

Un projet formateur

Initié par la microbrasserie Le Temps d’une Pinte et le Carrefour d’entrepreneuriat et d’innovation Desjardins de l’UQTR (CEI-Desjardins), le projet de la bière de session permet de faire vivre une expérience immersive dans une coopérative brassicole en participant au choix de la recette en fonction du marché cible, à la création du nom et du concept, ainsi qu’à la commercialisation.

« C’est un projet qui nous tient à cœur par ses aspects créatifs, formateurs et rassembleurs, tout en combinant les forces et compétences de chacun », a pour sa par témoigné Chanie Perreault, coordonnatrice du CEI-Desjardins.

« Notre coopérative est ravie de collaborer avec des étudiants de l’UQTR et de leur offrir l’opportunité de découvrir le milieu brassicole. Encore une fois cette session, des idées surprenantes ont surgi et nous sommes arrivés à un résultat tout à fait unique », ajoute Mathieu Martin, directeur communication et marketing à la microbrasserie Le Temps d’une Pinte.

La bière de session est un excellent projet pour les jeunes étudiants. « Pour les étudiants intéressés ou passionnés par l’univers brassicole, c’est un projet à ne pas manquer. Accompagné par une équipe dynamique et professionnelle, le projet est formateur, intéressant et surtout très amusant », a expliqué Maxime Grenier, autre étudiant membre du projet qui en est à sa 6e édition. La bière est offerte à la Chasse-Galerie de l’UQTR, à la microbrasserie Le Temps d’une Pinte, ainsi que sur les étagères des divers magasins, épiceries et dépanneurs participants de la région. Prenez note que grâce à un partenariat avec la Fondation de l’UQTR, 10% des ventes de la bière de session serviront à la création d’une bourse destinée aux projets entrepreneuriaux des étudiantes et étudiants sélectionnés par le CEI-Desjardins.